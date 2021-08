Le pegó a su beba en plena calle y un joven lo enfrentó

Momentos de mucha tensión se vivieron en la tarde de este sábado 7 de agosto en el bajo capitalino. Un joven padre sacudió fuertemente y le pegó varias cachetadas a su beba de no más de un año en unos de los caminos del Monumento a los Caídos de Malvinas. Pese al frío de la jornada, había muchas familias en el lugar siendo testigos de esa escena violenta. Sin embargo, otro joven, fue el único que reaccionó antes este repudiable accionar del padre.

Eran las 17 horas, cuando los llantos de la pequeña se escuchaban fuertemente, y se apreciaba la desesperación de la menor. Un , joven, que resultó ser el padre la sujetaba entre sus brazos, y sus gritos también, era inevitable, no escucharlos: "Cállate, no llores más pendeja de mierda, ya te compre el globo, que queres", era una de las frases que repetía. Minutos después, la comenzó a zamarrear y a pegarle ante la mirada atónita de los transeúntes.

Mauro, iba en su bicicleta y fue otro de los tantos testigos, sin embargo, él no lo dudo, frenó inmediatamente dejando caer su bicicleta y trato de parar y calmar al padre: "Para flaco, la estás lastimando", frase que enfureció aún más al agresor que sosteniendo de un brazo a la nena (que seguía llorando desconsoladamente), comenzó a insultar al joven con una actitud también violenta con claras intenciones de golpearlo: "Que te metes vos, ella es mi hija y yo hago lo que quiero. ¿Vos también queres que te faje?", le dijo a los gritos.

Mauro no se achico, y trato de calmarlo, y pidió a los que estaban observando que llamen a la policía. En ese momento, el padre de la beba, saco un cuchillo tramontina de su mochila y le tajeó las dos ruedas de la bicicleta, agarró a su hija y salió corriendo. Mauro, se quedó helado, no sabía que hacer. Los efectivos policiales claramente no llegaron, agarro su bicicleta y se fue caminando, mirando al suelo preocupado, no por su bicicleta, sino por el futuro de esa beba.