Denuncias en elecciones del sindicato petrolero

La Junta Electoral del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa detectó que el apoderado de la Lista Verde presentó avales con firmas falsificadas, y serán denunciados penalmente por por falsedad ideológica y falsedad documental

Según informaron, un perito calígrafo acreditado ante el TSJ de Neuquén convalidó que con una misma lapicera se rubricaron firmas de manera fraudulenta. Incluso, trabajadores que figuraban entre los avales dieron fe de la falsificación.

“Es escandaloso que quienes pretenden representar a los trabajadores mientan de manera descarada y engañen a quienes dicen defender”, dijo el apoderado de la Lista Azul y Blanca, Guillermo Pereyra.

El dirigente agregó: “es una muestra clara de la calaña de personas que son. Acá se juega el futuro de una organización muy grande que necesita responsabilidad. No puede ser que esta gente que responde al ex sindicalista Omar Lorenzo pretenda engañar de manera descarada a los compañeros. No quisiera imaginar de que serían capaces de hacer si tuvieran alguna posibilidad de asumir en algún cargo. Son meros delincuentes”.

Por otra parte, Pereyra reveló que la lista verde ni siquiera respetó el estatuto al conformar la lista. “Está claramente estipulado que la secretaría de la mujer debe ser ocupada por una mujer, pero esta gente ponen hombres, lo que representa un acto machista y deleznable”.

La Lista Verde está encabezada por Walter Zozaya, quien al momento de presentar los avales había expresado que “No necesitamos de líderes impuestos ni de yacimientos convertidos en campos de batalla. Llevaremos a cabo una transformación completa, en la cual nuestro trabajo recupere todo lo perdido, nuestra obra social sea una sólida herramienta para nuestras familias y que nuestros jubilados no sean una parte olvidada de nuestra actividad”.

La lista oficialista está encabezada por Marcelo Rucci, actual secretario administrativo del gremio, y ex intendente de Rincón de los Sauces.