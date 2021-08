"Si no hay respuestas cortamos todo"

Este sábado las organizaciones sociales se convocaron en el sector de los puentes carreteros que unen Neuquén con Cipolletti. Reclamando por techo, tierra y trabajo en el Día de San Cayetano. La convocatoria fue hecha para las 10 por la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y en un principio consistía en una volanteada, sin embargo, cortaron el puente por algunas horas.

"La ministra de Desarrollo Social y Trabajo, Adriana Figueroa, señaló que las organizaciones serán convocadas por el subsecretario Abel Di Luca". Sin embargo, hasta la fecha no hemos recibido ninguna convocatoria a reunión", informaron mediante un comunicado las organizaciones sociales este lunes.

Asimismo, informaron que "no soportaran nuevas dilaciones ni reuniones sin soluciones. Los reclamos son urgentes y no responden a un capricho de las organizaciones, sino que están asentadas en el cuadro de un crecimiento de la pobreza y la indigencia. Son meses de vueltas y falta de soluciones. El gobierno que dice no poder solucionar todo, solo abastece a un 30% la demanda de comedores y merenderos, mantiene congelados los programas con una creciente inflación y en el aspecto laboral no ha realizado ninguna propuesta seria. Cómo se verá, la orientación del gobierno es no invertir presupuesto en obras públicas que generan trabajo genuino y resuelvan los servicios básicos a los y las vecinas de los barrios populares".

Por último, comunicaron que aguardarán está semana "como una señal a la comunidad y para que se vea que la falta de diálogo y voluntad de soluciones es responsabilidad del gobierno", y agregaron que: "Si la intransigencia del gobierno sigue, la semana próxima las organizaciones acamparemos sobre las rutas".