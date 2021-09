“No pensé en bajar mi candidatura”

Pasadas las elecciones y luego de analizar los resultados de las PASO en Río Negro, Ana Marks del Frente de Todos hizo un balance de lo que ocurrió el domingo pasado.

Marks señaló esta mañana en Radio La Super de Roca que “sin dudas a nivel nacional y provincial no fueron los resultados esperados. Hubo una baja del electorado que nos acompañó en 2019. Sin duda escuchando lo que ese voto está diciendo y las políticas que debían mejorar la calidad de vida a los argentinos no han tenido el efecto que pensamos. Ese es el punto principal”.

Agregó que “hubo poca participación, en Rio Negro un 67% concurrió a las urnas. Hay mucho que trabajar. Independientemente de los errores que se cometieron hay en juego dos propuestas de país. En Río Negro creemos que mucho tiene que ver que el FdT no ha brindado las respuestas a los problemas cotidianos de los argentinos. Hubo un crecimiento muy grande de Cambiemos. Ese voto es de una mirada de país que no es el que creemos buena para el pueblo”.

Marks afirmó que “la verdad es que nadie cuestionó mi candidatura. Hay mucha mirada sobre la campaña. En entender cual es el mensaje con el que debemos llegar. Estamos profundizando y pensando nuevas estrategias. No es tiempo de cuestionar candidaturas, es para fortalecer y llegar lo más armados posible al 14 de noviembre. Sentí mucho acompañamiento de todos los sectores del FdT debemos redoblar los esfuerzos. No pensé en bajarme en ningún momento. No voy a bajar la candidatura ni nadie me propuso eso desde mi espacio político”.

Señaló que “no creo que necesitamos un milagro para recuperar los votos. Hay muchos electores que no fueron a votar. Debemos reorganizarnos, siempre es posible revertir los resultados. No estamos tan lejos de Cambiemos. Hay un discurso de la antipolítica que Tortoriello utiliza. Eso está circulando en el escenario político local”.

“Somos responsables del resultado del domingo las fuerzas de FdT en los distintos niveles. Fue una plataforma de políticas públicas que no tuvo el efecto que debía tener. Hablé con Berros, nos reunimos los cuatro candidatos. Estamos todos en la misma sintonía para fortalecernos. Es posible trabajar para lograrlo”, concluyó.