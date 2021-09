Llegarán 12 mil segundas dosis de Sputnik a Río Negro

Siguen en baja los casos de Covid-19 en Río Negro. Así lo informó esta mañana la Secretaria de Políticas Públicas, Mercedes Ibero. Indicó que “en la zona del Alto Valle Oeste bajó un 33%, en el Alto Valle Este descendió un 14%. Mientras que en la zona Atlántica se mantuvo en 75 casos. La Zona Andina registró una baja del 8%, la Línea Sur es la única región de Río Negro en que los casos subieron en un 35%. En promedio, la provincia tiene una baja del 19%.

Ibero explicó que “en Río Negro no llegó la variante Delta. Hay dos casos que corresponden a la provincia, porque tienen domicilio acá, pero no ingresaron siendo positivas. Entre ellos una mujer de Bariloche que llegó del extranjero e hizo el aislamiento en Buenos Aires. Ingreso a Río Negro con el alta. Y otra paciente de Cipolletti que todavía no está en la provincia porque vino de un viaje del exterior. No hay circulación de la variante Delta”.

Agregó que “tras el anuncio de comenzar con la inscripción a menores de 17 años, sin factores de riesgo para la vacunación contra el Covid 19, el registro mostró un gran interés en acceder a la inoculación de este sector. En pocas horas la página habilitada recibió más de 25.500 solicitudes”.

La provincia confirmó la recepción de 1.170 dosis de Pfizer, que serán destinadas a adolescentes entre 16 y 17 años. Y a medida que ingresen se completará el grupo menores de 17 años. Además, ingresarán otras 2.660 dosis de Moderna para reforzar la vacunación de las personas de 12 a 17 años con factores de riesgo y en adultos

Además, llegarán 6.720 vacunas Cansino que, por ser de una sola dosis, se destinarán principalmente a trabajadores temporarios o quienes vivan en poblados muy distantes para evitar los extensos traslados. También ingresaron a la provincia 12.500 del segundo componente de Sputnik-V y 8.800 de AstraZeneca, que se usarán para seguir fortaleciendo el esquema de vacunación