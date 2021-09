"No tenía plata para drogarse y me reventó a palazos"

Dahiana tiene 29 años, hace años su vida es un calvario. Su ex pareja, con el que mantuvo una relación de cinco años, la hostiga, la golpea y ejerce violencia de género sobre ella. Este domingo la golpeó salvajemente con un palo, delante de su hijo, por que según denunció la joven "no tenía drogas y quería llevarse cosas de mi casa para vender". La víctima sufrió fractura de tabique y daños en su cadera. Ella vive en Neuquén y el ataque ocurrió en la localidad de Allen. Luego de la golpiza, se dirigió al Hospital Ernesto Accame, y allí constataron sus heridas.

Cansada y agotada, también, hizo su denuncia en las redes sociales: "La verdad no quería hacer esto, pero hoy lo hago público porque me da miedo lo que este tipo pueda hacerme a mí, y a mí hijo. El fue mi pareja durante 5 años, y siempre me maltrataba verbal y físicamente; lo ayude en lo que más pude, siempre, pero no fue suficiente", sostuvo Dahiana y comenzó a relatar el domingo de terror que vivió: "Me da una paliza mal, delante de mí hijo, cuando se enojó porque no tenía plata para drogas, entonces quiso salir a vender unas cosas que no son ni de él y por el cuál discutimos y me reventó a palos. Tengo fractura de nariz, y un hueso cerca de la cadera jodido de tantos palos que me dio".

Además, contó la violencia no solo física que el acusado ejercía y ejerce sobre ella: "Yo siempre que quise irme y el me hacia la psicológica, de que iba a cambiar que no me valla que me amaba y todo eso y como yo realmente lo quería le aguante todas sus mentiras. Es una persona muy violenta más cuando está en pedo o drogado".

La joven construyó su casa en un barrio de la capital neuquina, no puede regresar porque él no se lo permite: "Con ayuda yo también compré cosas como hierros y cosas así para poder hacerla. Me dejó varios días en el hospital con mi hijo y no le importó nada. Me dijo que si no me voy me va a a venir a prender fuego con mi hijo adentro y la verdad me da mucho miedo hoy por hoy no tengo alimentos, leña, nada solo me queda esperar a poder".