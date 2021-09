Gutiérrez, con discurso militante, apeló a la lealtad

Omar Gutiérrez hizo declaraciones a seis días de las elecciones primarias y se refirió puntualmente a la competencia entre las tres listas que participan del partido que preside, el Movimiento Popular Neuquino. Fue contundente en su discurso y apuntó a llevar un mensaje a la militancia:

“El 12 de septiembre es un día para votar con más lealtad y más nobleza, y teniendo memoria de aquellos hombres y mujeres que dijeron presente”, no como los que “estuvieron ausentes y aparecen ahora por una elección”, dijo el gobernador Omar Gutiérrez y agregó que entre quienes así proceden “no hay lealtad, sino especulación”. Noticias Relacionadas Gutiérrez destacó los sueldos del personal de Salud

Fue tras participar, este lunes, de la inauguración de la obra de ampliación del Sanatorio Plaza Huincul, perteneciente al Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Y no sólo se refirió a las PASO, para las que llamó a votar a la Lista Azul del MPN; sino también a las elecciones del gremio petrolero, para las que reiteró su respaldo a Marcelo Rucci, actual secretario Administrativo y candidato a secretario general por la línea que conduce Guillermo Pereyra.

Gutiérrez acompañó a Marcelo Rucci y a Guillermo Pereyra en la inauguración de la obra de ampliación del Sanatorio Plaza Huincul,

Tras el acto formal de inauguración de las nuevas instalaciones sanitarias, Gutiérrez fue consultado por periodistas respecto de las elecciones del 12 de septiembre: “Un día para votar en el marco de la lealtad y la nobleza, con más lealtad y más nobleza; y teniendo memoria de aquellos hombres y mujeres que dijeron presente a diferencia de quienes aparecen ahora por una elección, los trae a la agenda una elección; ahí no hay lealtad ahí hay especulación”.



“Convoco a que elijamos nuestra Lista 151 letra A Azul del MPN, porque en la interna que tenemos, de tres listas, la única lista encabezada por una mujer es la Lista 151 letra A en un acto de estricta justicia partidaria de igualdad de género”. “Voy a votar por una lista de hombres y mujeres que no mienten, no venden espejitos de colores, no están especulando y están dispuestos a ir a trabajar a Buenos Aires ¿Las otras listas están asumiendo un compromiso por cuatro años? ¿O alguna de esas listas está usando esta campaña como trampolín porque tiene la vista en el 2023?”, señaló.

“Por favor no especulemos, estamos en una situación límite, a la sociedad hay que decirle verdad; por eso voto por esta lista que le dice no a la traición y a la especulación y le dice sí a la lealtad, la única lista que nunca cambió de color”, desde que comenzó con Jorge Sapag”.

Al respecto, concluyó que “las puertas siempre están abiertas para entrar y para salir, pero cuando alguien que se fue por su propia voluntad quiere volver y pone como condición ser candidato del espacio, tengo la responsabilidad de defender a los hombres y mujeres que no se fueron, que construyeron con lealtad y nobleza este proyecto, enfatizó.

Antes, en su discurso por la inauguración de nuevos servicios en el Sanatorio Plaza Huincul, Gutiérrez felicitó a Pereyra y se refirió a las elecciones de autoridades en el sindicato que este conduce. “A nadie escapa que el sindicato está en un proceso electoral y en ese proceso electoral que están llevando adelante, Marcelo (Rucci) representa la continuidad, más juntos y unidos que nunca, con perseverancia, actitud y coraje”.