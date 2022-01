Turista en Chos Malal: "No me atienden porque duermen la siesta"

Agustina tiene, se ve, muy buena onda. Pero igual está sorprendida por lo que evidentemente ha detectado como una conducta atípica dentro de las reglas de atención al turista. Está en Chos Malal, en una hostería que no la atendió cuando llegó porque "estaban durmiendo la siesta".

"Estoy en un pueblito de Neuquén que se llama Chos Malal, no puedo entrar a la hostería, no me atienden porque están durmiendo la siesta. Estoy enojada pero los banco, yo haría lo mismo", escribió Agustina.

No se detuvo allí, sino que contó otra breve anécdota esclarecedora: "Muerta de hambre, caí en un bar, el único abierto. Un cuadro de Gardel torcido, un banderín del Rojo y un perro rascándose. ‘Ta cerrada la cocina. Te puedo preparar un sanguche’. Y así me comí el mejor sándwich de milanesa de mi vida. Viva Argentinaaa", escribió la turista aventurera.