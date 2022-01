Se dio a conocer la identidad del operario de Pecom fallecido

Gustavo Muro, de 34 años, oriundo de Aguaray, Salta, un pequeño pueblo de ubicado a unos 30 kilómetros al norte de Tartagal, es el trabajador de la empresa Pecom que falleció luego de ser atropellado por una maquinaria pesada que realizaba maniobras.

Noticias Relacionadas Una maquinaria pesada atropelló y mató a un operario de Pecom

"El hombre, junto a otro operario se dirigían caminando por la calle hacia otro predio de la empresa, cuando una maquinaria que se movilizaba por esa misma arteria lo atropelló con la rueda delantera izquierda", informó el comisario Antonio Funes, en diálogo con mejorinformado.com.

A través de las redes sociales, familiares y amigos expresaron su profundo dolor tras su inesperada y trágica muerte: "Cuando se despide a alguien se dice "era tan bueno" y Gustavo era más que eso, una persona respetuosa, alegre, alguien que no merecía irse todavía de este mundo una persona que te inspiraba confianza una persona amable... con muchas virtudes... una gran pérdida para todo aquel que lo conocía... nunca estaremos preparados para despedir a un hijo y no quisiera ni pensar lo que siente su madre que tanto ama a sus bebés como ella les dice... lo siento muchísimo, Hasta algún día querido Gustavo Muro. Saca fuerzas de donde no hay querida Cuqui Muro para soportar este dolor y seguir adelante x aquellos que queremos verte seguir... x Gustavo que hoy será tu guía, tu Ángel", escribió una de sus allegadas.

"El siempre tenía presente al pueblito, y que manera más linda de hacernos sentir como en casa. Gracias por tanto Gus que afortunados fuimos, te vamos a extrañar tanto. Descansa en paz querido Gustavo Muro", publicó Melina.