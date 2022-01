Desesperación: ofrece su celular a cambio de una cama

Como muchas mujeres de la región, Estefanía es madre soltera y tiene a su cargo a dos pequeños de 6 y 9 años. Vive en Cutral Co, y alquila una pequeña habitación, y todas las noches duermen los tres en un colchón e una plaza. "Necesitamos una cama más grande, yo trabajo pero no me alcanza la plata", sostuvo la joven en diálogo con la redacción de mejorinformado.com.

Por esa razón, ofrece su celular a cambio de un colchón más amplio para que al menos, puedan dormir más cómodos. “Necesitamos una cama de 2 plazas con colchón que me puedan donar o permutar por un celular LG K9″.

Estefanía esta desesperada, no encontró otra opción y apela a la solidaridad de los vecinos. Todas aquellas personas que puedan y quieran ayudar a esta madre y a sus pequeños, se pueden comunicar al número: 2996106055.