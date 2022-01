En Neuquén, si pagás, "te hacen la fila" para el hisopado

Es verdad que hacer fila por horas y horas sintiéndote mal, para llevarte un resultado de los dispositivos DetectAr, es incordioso. Pero pagar para que alguien espere tu turno por vos, es peligroso. Para esa persona, claro está. Sin embargo en las redes sociales, ya empezaron "las ofertas".

Esta última semana, con el aumento exponencial de contagios, hacer fila para un hisopado puede consumirte casi el día completo. Muchos van preparados con reposeras, mate, agua. Otros más ilusos creen que llegan, esperan "un ratito" y se van con el negativo o positivo confirmado.

Ya se han visto discusiones acalorados entre posibles infectados, y el personal, que con mucha voluntad, atiende a uno tras otro, pero que igualmente no da a basto.

Entre esa necesidad de hisoparse y larguísimas esperas, llegó la "oferta": "hago la fila por vos, y me pagás 600 pesos."

No hay dudas que más de uno aceptará pagar esos pocos pesos para no tener que soportar la espera. Quien hace "la changa" mientras tanto se arriesga a salir contagiado del lugar, porque ya hemos visto que como consecuencia del aburrimiento la distancia se rompe, la gente se pone al charlar con el de al lado, y cada vez hay menos de dos metros entre unos y otros. Muchos van acompañados, son miembros de una misma familia a la que no le alcanza con que uno de positivo. Todos quieren tener "su" certificado.

En épocas de crisis algunos agudizan el ingenio para sacar ventajas, a pesar de los riesgos. Éste es un claro ejemplo de que somos capaces de todo.