Pechi Quiroga es personalidad ilustre: ¿por qué sin unanimidad?

En la tarde de este miércoles, la Legislatura de Neuquén declaró personalidad ilustre de la provincia al ex intendente capitalino, Horacio “Pechi” Quiroga, quien falleció en octubre de 2019 mientras se encontraba en plena campaña para ser senador nacional. Sin embargo, lo que parecía ser una causa que no despertaría diferencias entre el cuerpo legislativo, terminó siendo cuestionada por algunos diputados y no fue aprobada por unanimidad, como se preveía inicialmente.

A pocos días del tercer aniversario de su fallecimiento, el proyecto para declarar como personalidad ilustre provincial a Quiroga fue impulsado por la diputada y dirigente cercana al ex jefe comunal, Leticia Esteves. “Quiero agradecer las 27 firmas que recibió este proyecto, ya que expresa de alguna manera lo que era Pechi: la amplitud y el respeto a la política”, expresó la legisladora, tras la sanción de la iniciativa de su autoría.

"Más de una vez lo escuché decir que no había que faltarle el respeto a la política, y eso es lo que le generó y sigue generando después de su fallecimiento”, agregó Esteves. Junto a las palabras de la diputada del PRO, también se manifiestó el legislador del MPN, Maximiliano Caparroz, quien aseguró que “Pechi logró algo que pocos han logrado, que es el reconocimiento general de todo el arco político sin distinciones”.

No obstante, a pesar de que la amplia mayoría del cuerpo legislativo se mostró a favor de homenajear al ex intendente, también se presentaron opositores a la iniciativa, especialmente, ligados a sectores del Frente de Izquierda, partido que cuenta con dos bancas en el recinto.

Entre ellos, se ubicó el diputado Andrés Blanco, que tras aclarar que no iba a votar a favor del homenaje, se terminó ausentando a la hora de la votación, haciendo, de manera indirecta, que el proyecto no fuera sancionado de forma unánime como se pretendía desde el bloque de Juntos por el Cambio.

Por su parte, luego de un extenso repaso por las principales iniciativas de Quiroga el frente de la municipalidad de la ciudad de Neuquén, Esteves planteó que “la impronta de ‘Pechi’ se puede ver en cada obra” y recordó su experiencia personal al lado del dirigente radical durante sus últimos años.

“Como él decía, trasformó este pueblo chico en una gran ciudad. Es un honor para mí que podamos ser parte de esto, por lo que quiero agradecer a la familia -con quienes trabajamos el proyecto- y a todos los que acompañaron”, culminó la diputada, invadida por las emociones.

Horacio “Pechi” Quiroga, declarado ciudadano ilustre de la provincia de Neuquén este miércoles, fue intendente de la capital provincial en cuatro ocasiones, siendo el primer jefe comunal en no pertenecer al Movimiento Popular Neuquino (MPN). Además, junto a su reconocido paso por el ejecutivo capitalino, también fue diputado nacional y compitió en tres elecciones provinciales por el cargo a gobernador, tal vez, su gran cuenta pendiente.