Cerraron el Registro Civil: once murciélagos coparon las instalaciones

"Esta oficina permanecerá cerrada hasta nuevo aviso por plaga de murciélagos. Sepa disculpar las molestias", rezaba dicha frase en una hoja de papel pegada en la puerta de las oficina del Registro Civil de Centenario, en la mañana de este viernes.

Los vecinos que se acercaron a la sede ubicada en calle Villegas casi Canadá se encontraron con las puertas cerradas, ya que, según trascendió unos once animales ingresaron y coparon las instalaciones: en particular el techo y las cortinas. Claramente generando temor entre los trabajadores.

Inmediatamente personal de mantenimiento procedió a retirar los animales en bolsas, ahora se aguarda por una completa desinfección. Los viernes por lo general, más allá de la atención para trámites generales se realizan casamientos, pero estos no debieron se reprogramados.

"Yo no hace mucho que estoy pero si hay notas hechas de hace casi desde que se habita este edificio, se han hecho informes, ayer vinieron para que sacaran estos bichitos por las enfermedades que traen, cada vez que llegamos están, vinieron a desinfectar pero no encontraron y ayer limpiaron el entretecho, pensaron que solo había caca y estaban por sellar pensando que ya no estaban", sostuvo una de las oficiales a cargo del lugar, Margarita Muñoz, en diálogo con el medio local Red Social 97.9.

Asimismo, reafirmó que "el personal no va a volver hasta no estén dadas las condiciones de seguridad ya que también hay presencia de cucarachas en algunos sectores".

De acuerdo a lo que contó muchas veces no cuentan con tinta o la plataforma funcionando correctamente para avanzar en los trámites y los reclamos de los vecinos recaen sobre los trabajadores. «La Dirección Provincial tomará cartas en el asunto y llevará los DNI que haya que entregar, los llevarán a Neuquén o buscarán oficinas donde esto se puede hacer» sostuvo.