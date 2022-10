Explosión en la refinería: familiares de las victimas piden inhabilitar la empresa

A poco más de un mes de la madrugada trágica en la refinería de New American Oil en Plaza Huincul, cuándo la explosión e incendio terminó con la vida de tres operarios, las familias de esas víctimas reclaman justicia. Piden que la empresa no vuelva a operar hasta no tener total certeza de lo que pasó y los responsables sean juzgados.

"No queremos que quede en la nada, mi papá fue a trabajar y ahora no lo tenemos y por eso queremos pedir justicia"; "cuándo nos enteramos que le entregaron nuevamente el poder a la refinería nos molestó muchísimo y le pedimos a los intendentes de Cutral Co y Plaza Huincul que nos ayuden a inhabilitar a la empresa, que no sigan facturando con sangre en las manos", dijo en diálogo con AM550 y 24/7 Canal de Noticias, Laura, hija de Víctor Herrera, una de las victimas fatales. Junto con las familias de Fernando Jara y Gonzalo Molina, los otros dos operarios fallecidos, están agitando este reclamo.

"El daño ya se hizo, no se va a reparar jamás, el daño ya se hizo y no se va a reparar jamás", afirmó Laura que también comentó que no tuvieron acompañamiento de ningún tipo por parte de la empresa en este tiempo: "ellos lo único que querían es que no pensemos en tomar medidas, piensan solo en seguir trabajando". Sí, la hija de Víctor Herrera se mostró elogiosa con la Justicia: "estamos en contacto con la fiscal (Titanti) que siempre tenemos muy buenas referencias de ella", y confirmó que se presentaron como querellantes en la investigación.

La semana pasada, las tres familias se presentaron ante los Intendentes Gustavo Suárez de Plaza Huincul y José Rioseco de Cutral Co, en el marco del aniversario de esta ciudad, para entregarles un petitorio. Por último, Laura afirmó que quieren que se mantengan los puestos laborales de los trabajadores de New American Oil pero insistió: "justicia por Víctor, Fernando y Gonzalo, queremos que la gente también nos acompañe y que no se olvide".