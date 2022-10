Pechen: "Dentro del partido todo, fuera del partido nada"

La dos veces vicegobernadora, Ana Pechen y actual vicepresidenta de la Convención del Movimiento Popular Neuquino pasó por los estudios de 24/7 Canal de Noticias y AM550 para dialogar con Agustín Amado en su programa Panorama. La actualidad e historia del partido, la decisión de Rolando Figueroa y la campaña de Marcos Koopman fueron algunos de los puntos principales de la charla.

Con la decisión de presentarse por fuera del Movimiento Popular Neuquino en las próximas elecciones, Figueroa plantó un manto de duda sobre ciertas garantías no estaban dadas para presentarse a la interna convocada por la lista azul y sobre esto, Pechén aseguró que “el partido está funcionando perfectamente, nunca hubo problemas para la participación”, e incluso aseguró que “todas las elecciones que ganó Rolando fueron dentro del MPN”.

“Aquellos que militamos en el MPN, tenemos muy clavado en el corazón el cariño, el afecto y la lealtad por el partido y eso influye. Por eso es muy difícil decir yo me voy del MPN, sigo teniendo los mismos principios pero me voy a otro lado y construyo con otra gente”, dijo Pechén sobre la salida de Figueroa y aseguró que “está bien que se lo proponga a la gente pero no es el Movimiento Popular Neuquino, es otra cosa”.

También recordó que en la historia del partido “hubo internas fuertes” como la suya con Guillermo Pereyra, por ejemplo, y explicó que pese a la derrota no se les ocurrió plantear que estuvieran “amañadas”. Además, Pechén aseguró que, de haberse dado la interna con Figueroa, no tenía dudas de que “gane quien gane, el movimiento lo iba a acompañar”.

“Yo pertenezco a otra generación, las lealtades eran lo fundamental en la vida política, alguna gente moría por eso”, comentó la ex vicegobernadora pero aclaró que nunca criticaría a un compañero y que no quería calificar a Figueroa; “ha tomado una decisión, cada uno toma las decisiones que mejor le parece y la historia lo juzga”. Sin embargo dejó en claro que ella sigue teniendo “el escudito azul” que siempre tuvo y remarcó: “dentro del partido todo, fuera del partido nada”.

Por otra parte, la vicepresidenta de la convención del partido, destacó la tarea de Marcos Koopman en su campaña para la gobernación y resaltó que “lo que más valora la gente de un dirigente político es la sinceridad y la empatía”; “Marcos en este momento está demostrando que tiene ganas de construir una plataforma política con el aval de toda la sociedad”.

Además, remarcó que “ha sido generoso al aceptar", ya que no podrá presentarse por una reelección; “pero detrás hay mucha gente jóven que se viene preparando”. Sobre la posibilidad de ser la compañera de fórmula, la ex rectora de la Universidad Nacional de Comahue aseguró que no quería ejercer presión y que, en caso de que exista la propuesta y la oportunidad, la evaluará.