Polémico Metrobus neuquino: los colectiveros exigen medidas

Después del accidente ocurrido en el Metrobus durante la semana pasada, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Neuquén decidieron anunciar una asamblea para este lunes y analizar qué medidas seguir desde el gremio. Sin embargo, cuando parecía que en esta jornada no iba a haber servicio, las autoridades del sindicato llegaron a un acuerdo con sus pares de la Municipalidad y se producirá un encuentro entre partes.

En principio, no habrá paro, simplemente los miembros de la UTA se reunirán en asamblea. "Queremos que pongan más controles y cartelería sobre el Metrobus. También pedimos que haya presencia de personal de tránsito y que le hagan multa al auto que circula por el carril de los colectivos", afirmó el secretario general de la UTA, Claudio Coronel, en AM550.

"La única manera de que podamos evitar más accidentes es con controles. Últimamente la gran mayoría usa el carril del Metrobus porque saben que no existen los controles", agregó Coronel.

"Esto lo venimos denunciando hace bastante tiempo, con fotos y videos, y no estamos siendo escuchados por nadie. No es la primera vez que un compañero sufre un accidente en el Metrobús. La gente camina, anda en bicicleta; y los autos en hora pico, por no ir atrás de otros vehículos, también se meten en un sector que no les corresponde", explicó Claudio Coronel en AM550.

El pasado viernes un motociclista fue atropellado y arrastrado 20 metros en el Metrobus, cuando la unidad 2313 de la línea 7 B lo impactó de lleno y le ocasionó graves lesiones. El joven quedó internado en el Hospital Heller. Desde la UTA, contaron que los choferes implicados en estos accidentes quedan con algunos problemas judiciales y con el riesgo de perder la licencia de conductor profesional.

Fuente: AM550