Fuerte llamado a la unidad de un sector del Frente de Todos

Con el 2023 a la vuelta de la esquina, un sector del Frente de Todos reclamó la unidad del espacio y la urgente proclamación de los candidatos para las próximas elecciones generales en la provincia de Neuquén. La reunión, en donde comunicó esta intención, tuvo lugar en Cutral Co y participaron representantes internos del partido justicialista y del resto de partidos que integran la coalición.

"Tenemos que despertar de la siesta" afirmó María Elena Paladino, vicepresidenta del Partido Justicialista, en referencia a la falta de llamado al Congreso del PJ, que tiene por misión definir la estrategia electoral del sector. En el encuentro, indicaron representantes del espacio, se analizó la situación provincial, en el marco de las próximas elecciones a gobernador e intendentes en toda la provincia.

Por su parte, Juan “chule” Linares, ex intendente de Junín de los Andes también apuntó contra la demora en el armado peronista en la provincia y sostuvo: “Dejemos de mirar lo que hacen el resto de los partidos políticos y miremos ptimero qué hacemos nosotros".

El encuentro se realizó en el marco de la celebración del día de la militancia y fue convocada por el consejo local del partido justicialista que preside en esa localidad María Elena Paladino, la vicepresidenta nivel provincial.

A la hora de debatir la estrategia electoral del año próximo, los dirigentes y representantes del Frente de Todos coincidieron en un llamado único la unidad de todo el sector y en la propuesta de candidatos y candidatas para todas las categorías.

Otro de los presentes fue Carlos "beto" Vivero, ex diputado nacional y referente de Kolina, quien sostuvo que "la interna del MPN no es nuestra interna, no es nuestro problema y no es nuestro objetivo. Que la diriman ellos, nada tienen que hacer ahí algunos compañeros y compañeras que equivocan su diagnóstico", afirmó en alusión a las propuestas de algunos sectores del PJ que han propuesto ir en una colectora en apoyo a uno de ellos.

También intervino el senador nacional, Oscar Parrilli, que cerró el encuentro con una decidida arenga en favor de la unidad y de la identidad del FDT, para "cumplir con lo que ayer nos dijo Cristina, que seamos militantes de la Argentina, en nuestro caso, también militantes de Neuquén”

“Seamos militantes de la unidad, propongamos ideas y candidatos que nos representen, dirimamos en internas y vayamos todos juntos a la elección general. Nuestro espacio ya tiene un candidato que quiere ser, que nos llena de orgullo, como Ramón Rioseco. Es necesario que todos los que quieran ser lo digan, para resolver y elegir los mejores", agregó el senador.

Fue el propio Parrilli quien le dio la bienvenida a Rioseco, que cerró el encuentro anticipando que sostendrá su proyecto y su candidatura, a partir de sus ideas, su historia y su pertenencia al Frente de Todos.

"Tengo con Néstor y Cristina un amor que no cesa, porque amor con amor se paga", dijo, y sostuvo que "seré candidato cada vez que los compañeros y compañeras me acompañen, porque tengo la más firme convicción de representarlos para construir un Neuquén más justo. Ya cumplimos 100 años repletos de petróleo y qué tenemos: tenemos pobreza y desigualdad, tenemos que cambiar ese destino".

Finalmente, los integrantes de la cumbre del Justicialismo neuquino propusieron un próximo encuentro para el 2 de diciembre, en la localidad de Piedra del Águila, en el que se esperan mayores precisiones sobre el armado electoral del frente.