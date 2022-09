El Frente de Todos y las internas: “Tienen que ser lo más amplias posible”

La danza de nombres y candidaturas continua en la versión neuquina del Frente de Todos, que busca definir, después de cierta inactividad, su estrategia electoral de cara al 2023. En ese marco, el diputado provincial, Sergio Fernández Novoa, dialogó con AM550 y 24/7 Canal de Noticias de Neuquén, y planteó que las elecciones internas de la coalición “deben ser lo más amplias posibles” para lograr una opción “competitiva”.

Durante la entrevista con el programa “Pórtense bien” que conducen Claude Staicos y Rubén Boggi, el legislador neuquino apuntó contra la conducción del peronismo local y consideró que el FDT “se demoró mucho” en definir su estrategia para las elecciones provinciales. No obstante, remarcó “que todavía estamos a tiempo de hacer una convocatoria amplia”.

“Creo que el Frente de Todos se demoró mucho en determinar su estrategia electoral en Neuquén, ya hace tiempo que la tendríamos que tener definida”, manifestó. En ese misma línea, Fernández Novoa comparó “la lentitud” del armado peronista con el proceso político de la Lista Azul del Movimiento Popular Neuquino (MPN) “en donde se ve a (Marcos) Koopmann recorriendo la provincia y diciendo que va a ser candidato hace meses”.

Elecciones internas

En cuanto a las propias elecciones internas, el diputado se mostró de acuerdo con realizarlas el 13 de noviembre, a la par de las del MPN y expresó que tienen que “ser lo más amplias posible”. Sostuvo, además, que la instancia de internas partidarias “es necesaria para generar movilización y ser competitivos”; y terminar con la lógica histórica del peronismo neuquino “en donde un dirigente decide todo en nombre del conjunto”.

Según explicó Fernández Novoa, los pasos a seguir para el armado de la coalición continuarán la semana próxima, cuando se reúna el consejo justicialista de la provincia del Neuquén. Allí, se convocará a una sesión del congreso partidario, organismo que será el encargado de, finalmente, definir la estrategia electoral del Frente de Todos.

Al ser consultado por la posibilidad de realizar una alianza con otros partidos y dirigentes, como el caso del ex vicegobernador Rolando Figueroa, el diputado provincial no descartó la opción de “incorporar figuras extrapartidarias”. “En el caso de Rolo (Figueroa), sabemos que es un dirigente muy competitivo y analizaremos poder charlar con él, siempre y en cuando, que termine de aclarar que irá por fuera del Movimiento”, precisó.

Incluso, se animó a sugerir una alianza, o por lo menos un documento de entendimiento, con la representación local de Juntos por el Cambio. Explicó que, aunque hay sectores justicialistas a los que les parece “inaceptable”, algunos dirigentes del peronismo neuquino propusieron acercarse a las filas del macrismo provincial. “Hay referentes muy valiosos, sobre todo en el radicalismo, con los que se puede hablar tranquilamente y llegar a 10 puntos de acuerdo en lo que hay que hacer en la provincia”.

Candidatos propios

Hasta el momento, dos nombres figuran como los principales candidatos para representar al PJ de Neuquén en las próximas elecciones a gobernador: el exintendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, y el exdiputado nacional y secretario de Energía, Darío Martínez. En el caso del cutralquense, Fernández Novoa valoró su trayectoria política y anticipó “que tiene claras intenciones de competir y, de hecho, ya está en campaña”.

Por el lado de Martínez, el legislador no confirmó su candidatura “porque he escuchado que quiere ser gobernador por parte de todos menos de él”. También, consideró que su pasado reciente en la cartera de Energía “no es lo ideal para quien quiere ser gobernador de Neuquén”, ya que no siempre “los intereses de la Nación coinciden con los de la provincia”. Aún así, reconoció que es “el dirigente más instalado y con más apariciones en los medios” .

“Creo que tenemos muchos buenos cuadros políticos en el peronismo, que podríamos encabezar alguna situación electoral en Neuquén, pero lamentablemente, no es candidato el que quiere, sino el que puede”, agregó el legislador.

El MPN y su identidad

Asimismo, en la entrevista en el piso de AM 550 y 24/7 Canal de Noticias, el diputado se refirió a la hegemonía histórica del partido provincial en las elecciones a gobernador por sobre los partidos nacionales y sostuvo que “la oposición nunca supo entender la valoración que le da la sociedad a la identidad neuquina y que muy bien supo representar el MPN”.

“Muchas veces, los partidos nacionales se distrajeron trayendo temas nacionales a la agenda y descuidaron el aspecto localista” explicó y añadió que “el Movimiento Popular Neuquino tiene una conexión muy fuerte con los neuquinos, que parte principalmente, de representar la identidad provincial”.

Finalmente, de cara al 2023, Fernández Novoa manifestó que desde el peronismo “no se debe trabajar para ganarle al MPN, sino para hacer otra cosa con la provincia” y adelantó que “para eso también se pueden incorporar a otras fuerzas”.

