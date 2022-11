Para el MPN, “no habrá una interna en la elección general”

La idea de una elección partidaria “indirecta” en los próximos comicios provinciales entre el actual oficialismo del Movimiento Popular Neuquino (MPN) y el espacio que conduce el diputado nacional Rolando Figueroa, fue desestimada este sábado por la secretaria de Ciudadanía de la ciudad de Neuquén e integrante del partido provincial, Luciana de Giovanetti. “No habrá una interna en la elección general, nuestro partido ya tiene sus candidatos”, aseguró en su visita a los estudios de AM 550 y 24/7 Canal de Noticias.

Allí, la funcionaria municipal, remarcó que “para ser electo por el MPN, se deben seguir sus pasos” e indicó que el “partido tiene muy claras sus reglas y para aquel que quería participar en él, se realizó un llamado a internas”. En cambio, sostuvo sin ser expresa, que Figueroa ya no está dentro del partido provincial, debido a que “lo que hizo fue crear un espacio nuevo y competir con él”.

Durante el diálogo con “Pórtense bien”, el programa que conducen Claude Staicos y Rubén Boggi, manifestó que “ya tenemos nuestros candidatos, que son Marcos Koopmann y Ana Pechen”, por lo que “no habrá ninguna interna en las elecciones generales”, como algunos sectores políticos insinuaron que se realizaría de manera implícita.

De Giovanetti, que conduce un área clave del gobierno municipal, afirmó además que el único partido de origen provincial es el MPN y que como tal, tiene como eje “defender los intereses, ciudadanos y recursos de la provincia”, agregando que “vamos a continuar resolviendo los problemas de Neuquén desde Neuquén, sin levantar ningún teléfono a Buenos Aires”.

Sobre la estrategia electoral implementada por oficialismo provincial y municipal rumbo al 2023, la secretaria capitalina explicó que tanto el equipo político de Koopmann como el del intendente de la ciudad, Mariano Gaido, “trabamos activamente y de manera conjunta”, aunque aclaró que las estrategias particulares “las determina cada candidato y nosotros las implementamos”.

Finalmente, al referirse sobre las elecciones en la ciudad de Neuquén, De Giovanetti se mostró confiada y opinó que “la mejor campaña es la gestión”. No obstante, consideró que lo electoral “no debe desvirtuar una gestión”, ya qye que la campaña tiene "su tiempo particular”.

