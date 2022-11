Figueroa insiste con la exención de ganancias para la región

El diputado nacional y candidato a Gobernador para la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa, presentó el proyecto de ley que busca modificar el artículo 26 de la Ley Nº20.628 de Impuesto a las Ganancias. El objetivo del proyecto es que incluya entre las exenciones al adicional por zona desfavorable que perciben las trabajadoras y trabajadores patagónicos, tanto del sector público como privado; y el coeficiente de bonificación para los beneficiarios jubilados y pensionados residentes en la Patagonia (Ley 19.485).

Según el legislador neuquino, esta modificación permitirá corregir una de las inequidades que sufren los residentes de la Patagonia hace ya muchos años: “Terminan pagando tasas efectivas más altas simplemente por vivir en un lugar lejano, con un costo de vida más elevado”.

Figueroa recordó que la bonificación por zona desfavorable está fundada en razones de estricta justicia social, que demandan una compensación a las difíciles condiciones de vida que afrontan día a día los trabajadores del sur del país:

“Por eso, eximir a la zona desfavorable del pago de ganancias es hacer un aporte fundamental en la redistribución de oportunidades y el fortalecimiento del federalismo”.

“Ya he manifestado en diversas ocasiones en el pleno de esta Honorable Cámara, que el salario no es ganancia y mucho menos lo puede ser la zona desfavorable”, aseguró, y pidió el acompañamiento del proyecto, recordando que los habitantes del sur tienen un costo de vida más elevado que en otras partes del país. “Un peso no rinde lo mismo en la Patagonia que en el AMBA o el centro del país”, manifestó en su cierre.