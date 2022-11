Ganancias en Neuquén: los jubilados también estarán entre los exceptuados

El vicegobernador Marcos Koopmann, confirmó que los jubilados provinciales también estarán contemplados en la ley que sancionará esta semana la Legislatura, con el objetivo de aliviar el impacto del Impuesto a las Ganancias en los sueldos de los trabajadores neuquinos.

Así lo informó después de una reunión que mantuvo con el administrador del ISSN, Néstor Martin, y con las diputadas provinciales Liliana Murissi y María Laura du Plessis, con quienes avanzó en los detalles técnicos del articulado que se incluirá en la ley del presupuesto 2023 -que este martes se espera que tenga despacho de comisión y el miércoles sea aprobado en sesión- para que los trabajadores, tanto activos como pasivos, se vean beneficiados por esta medida.

“El salario no es ganancia y la jubilación es fruto del ahorro de un trabajador a lo largo de su vida laboral, por lo tanto no corresponde que paguen un impuesto”, ratificó Koopmann, remarcando que “con esta decisión que estamos tomando, en la que esperamos tener el acompañamiento de los distintos sectores políticos que componen la Legislatura, estamos protegiendo el bolsillo de los trabajadores que está siendo afectado por el proceso inflacionario que vivimos a nivel nacional, a pesar del esfuerzo que estamos haciendo desde la provincia con las actualizaciones trimestrales aplicando el IPC”.

El vicegobernador destacó además “el diálogo sincero y constructivo que hemos podido llevar adelante tanto con los sectores gremiales como con el Ejecutivo” y señaló que “con la sanción de esta ley, hay trabajadores neuquinos que se verán beneficiados a partir de la no aplicación de Ganancias sobre un importe equivalente a lo que perciben en concepto de zona desfavorable y lo mismo ocurrirá con los jubilados”.

“Hay trabajadores que quedarán afuera del impuesto y otros que pasarán a pagar menos, y lo importante es que todos esos recursos seguramente se volcarán para el consumo y eso contribuirá a dinamizar la economía local”, señaló Koopmann.

“A partir del trabajo de las comisiones legislativas y el asesoramiento de expertos tributaristas, hemos podido lograr una herramienta legal sólida”, dijo el vicegobernador, aclarando que “en esta primera etapa, se optó por incluir este acto de estricta justicia con los trabajadores, en el marco de la ley del presupuesto 2023 pero seguramente habrá que empezar a analizar a futuro si es necesario contemplarlo como una modificación de los convenios colectivos de trabajo”.