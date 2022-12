Gabriela Parra fue golpeada brutalmente y aún no hay detenidos

Gabriela Parra, la joven de 29 años de quien nada se sabía desde este lunes al mediodía, fue encontrada este martes por la tarde. Su pareja la fue a buscar a la Cuenca XVI, tras recibir un llamado telefónico. Estaba muy golpeada y en una crisis traumática. La policía ya está investigando para dar con el o los agresores.

"La actual pareja de Gabriela -Prado-, el día lunes a las 23 horas radicó una denuncia en la Comisaria 18, respecto a la ausencia de su pareja. La información que él tenía es que la joven al mediodía se dirigió al centro asistencial del barrio Almafuerte para solicitar un turno médico. Después, no se la pudo contactar más", sostuvo el Jefe de la división Búsqueda de Personas de la Policía, comisario César Simón Juárez, en diálogo con La Primera Mañana por AM550.

Posteriormente, ella se había comunicado a las 14 horas con su madre (Teresa), y ahí si "fue el último contacto que tuvieron con Parra", agregó el Comisario. El teléfono estaba apagado y no reportaba ubicación. A partir de ahí, personal policial comenzó a hacer tareas de campo en el oeste neuquino, puntualmente en Cuenca XVI y Almafuerte.

Los familiares habían hecho una búsqueda paralela durante toda la noche del lunes y madrugada del martes en la Meseta: "Tenían preocupación, por que hacían referencia que ella ya tenía un botón antipánico contra su ex pareja", afirmó y agregó que con el correr de las horas, y también gracias "a la colaboración de los medios de comunicación que se hicieron eco y difundieron la búsqueda, alrededor de las 15:30 nos comunicamos nuevamente con la pareja, y ahí nos informa que Gabriela se comunicó desde su celular dándole la ubicación de su paradero".

Era en calle 1ro de Enero, en cercanías a la salita dónde había concurrido: "Prado, se dirigió al lugar, y la encontró en estado de shock, había sido golpeada brutalmente. Por eso mismo se la derivaron hacia el Hospital Heller, dónde la atendieron médicos de guardia, y luego fue trasladada a la Comisaría 18".

La investigación ya está en marcha, y para no entorpecer el labor de la Justicia, hasta el momento no se puede difundir quién o quienes la atacaron, teniendo en cuenta que hasta el momento no hay ningún detenido.