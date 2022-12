Capitanio: "Lo público está para servir, no para servirse"

"Podría haber seguido un tiempo más, pero me pareció muy importante poder hacer otra cosa", así definió el cura neuquino Rubén Capitanio su decisión de retirarse de su actividad con 75 años recién cumplidos. El hasta hace algunos días párroco se volvió muy popular en la región por acompañar os reclamos sociales de la gente y mantener una postura crítica de los dirigentes políticos, ahora entra en una nueva etapa de su vida a la que definió como "sacerdote en situación de calle".

"La expresión -que a algunos no les cayó bien- 'sacerdote en situación de calle' significa que la gente no me pueda encontrar en un templo, sino en la calle. Me gustaría estar en los cruces de caminos de la gente, donde la gente vive su hambre, su fiesta", expresó Capitanio, quien lleva 47 años como sacerdote y que es fiel seguidor de la vida de Jesús de Nazaret.

Con respecto al análisis de la situación social que observa en la región, afirmó que ve un "individualismo en la gente". "En la pandemia yo me moría por ver a mis nietos, y está muy bien, pero también tendría que preocuparme por ver a mi vecino, osea, hacer las dos cosas", expresó el sacerdote, quien además contó que actualmente vive en una casa en Plottier que le prestó una familia amiga.

Como es habitual y siguiendo de cerca la actualidad política, Capitanio fue contundente con respecto a este tema. "Veo la situación con mucha preocupación porque no veo una propuesta en la cual se tenga en cuenta al otro. Estoy muy preocupado por el deterioro del Estado. Un Estado al que la ciudadanía no le cree, como tampoco le cree al Poder Judicial", manifestó. En este sentido, agregó que "cuando a una persona le entran a robar a la casa, esa persona duda en hacer la denuncia, porque se pregunta ¿Para qué?, Si no va a pasar nada".

En diálogo con el programa "Pórtense Bien" que se emite por AM550 y CN 24/7 y es conducido por Claude Staicos y Rubén Boggi, el cura neuquino consideró que "cuando veo que se pelean tanto por los cargos políticos, dudo que la intención sea buscar el bien de la patria o el bien de los ciudadanos. Cuando hablan de reformar la Constitución y el Poder Judicial, yo creo que hay que reformar la manera de pensar: lo publico es para servir, no para servirse".