¡Chau a Indalo! en el epílogo del año

La semana que termina tuvo una noticia que en verdad era esperada por los usuarios de colectivos: la ex Indalo ya no recorrerá las calles de Neuquén, sino que lo harán otras dos empresas. Se trata de Expreso Tigre Iguazú SA y de Koko SRL, a las que el gobierno municipal de Mariano Gaido les adjudicó la licitación pública, en el cierre de un proceso al que consideró “otro hito histórico”. A Indalo (devenida luego en Autobuses Neuquén) le había sido adjudicado el servicio durante el último año de la gestión del ex intendente Martín Farizano y sus prestaciones eran consideradas malas y caras, debido (entre otras cosas) al incumplimiento de las frecuencias, los paros, los colectivos sin frenos y hasta la falta de higiene. Se asegura que todo eso quedará definitivamente atrás. La noticia fue importante, pero no la única sino que hubo muchas más. Veamos.



Pelea de "mecheras" con repercusión nacional

Una locura, una vergüenza. Medios nacionales reprodujeron el brutal enfrentamiento entre dos mujeres en la que una le propinó a la otra una puñalada, en la zona del bajo de la ciudad de Neuquén y del que había dado cuenta Mejor Informado. Todo comenzó con una pelea a golpes de puño en pleno centro: Laínez y Sarmiento.

En eso estaban cuando la pendenciera arremetió contra la mujer con un cuchillo de cocina y le asestó un puntazo en la zona del abdomen, que milagrosamente sólo le causo una herida superficial. No obstante en el barrio están aterrados: los comerciantes por el accionar de las mecheras (rateras) y los vecinos porque “habitualmente suceden estos tipos de hechos violentos en plena vía pública”.

Más de 4,5 millones de pesos por mes

¿Y la mudanza a la Ciudad Judicial? Bien, gracias. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la provincia de Neuquén renovó el alquiler del edificio que ocupa en pleno centro capitalino (Juan Bautista Alberdi N 52) y pagará por ello una verdadera fortuna.

La prórroga del contrato comenzará a regir a partir del primero de febrero y se extenderá hasta el 31 de enero de 2024. El monto del contrato asciende a 57.230.340 de pesos, pagaderos de la siguiente forma: en el primer semestre 4.561.840 de pesos por mes y en el segundo semestre se irá a 4.976.550 pesos por mes. Hasta ahora venía pagando un promedio 2.700.000 pesos por mes.

¿A dónde habrá ido a parar?

El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Neuquén le aplicó una multa de 59 mil pesos a un agente de la Policía que sufrió el robo del chaleco antibalas que le había otorgado esa fuerza.

El castigo que recayó sobre el agente en cuestión fue oficialmente comunicado hace apenas unos pocos días, tras la resolución del expediente caratulado como “Comisaría 18 - (nombre del agente) s/Robo de Chaleco Balístico Serie Nº 126400 el día 14/09/2016”. Como a todos a los que ha condenado, el Tribunal le advirtió que si no paga librará testimonio de la sentencia y remitirá el expediente a la Fiscalía de Estado, para la ejecución por vía de apremio.

Piedra libre para magnate escondido

El dirigente de Patria Grande, Juan Grabois ingresó -junto a un grupo de militantes- a la estancia que Joe Lewis posee en la zona de Lago Escondido (Bariloche) y discutieron con empleados del magnate, en medio de las tensiones.

“Nosotros laburamos todos los días del año para mantener a nuestras familias; por qué no vienen cuándo hay un incendio o en invierno cuando hay un metro de nieve”, le dijeron al dirigente los empleados. Grabois les respondió que “el inglés los desprecia a ustedes al igual que nos desprecia a nosotros, no les va a dar un aumento, no les va a dar un premio, los detesta y les paga poco. Yo te entiendo que vos le tenés que chupar las medias al inglés. Si hay alguno que tiene espíritu de inglés que se vaya a Inglaterra y a otra cosa”.

La CTA apoyó a Grabois y le reclamó al gobierno rionegrino que garantice la plena soberanía territorial y lacustre, y que además haga cumplir de manera inmediata el fallo judicial que le ordena habilitar el Camino de Tacuifí.

A correr el alambrado

La Justicia Federal le ordenó al grupo belga Bruco que corra el alambrado perimetral hasta los límites catastrales correspondientes. El grupo administra las propiedades de la familia real catarí en la cordillera rionegrina y fue denunciado tanto por la compra irregular de tierras como por la ampliación sin autorización del exclusivo country Arelauquen, que avanzó sobre la comunidad mapuche de Celestino Quijada, a la que incluso le bloqueó el acceso. La jueza Federal subrogante de Bariloche, Silvina Domínguez resolvió de este modo una de las tantas causas iniciadas contra el poderoso holding empresarial de capitales belgas.

¿Renunciamiento o proscripción?

Los medios afines al kirchnerismo lo habían planteado como un renunciamiento, pero la propia Cristina Fernández de Kirchner se consideró proscripta del calendario electoral 2023.

En efecto, en un acto que encabezó recientemente en la localidad bonaerense de Avellaneda reiteró que no competiría en las elecciones presidenciales; y aclaró que no hay renunciamiento ni autoexclusión, sino que “hay proscripción”.

A principios de mes, la vicepresidenta fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, por un tribunal que le endilgó responsabilidades en la llamada causa Vialidad, que investiga fraudes en la contratación de obra pública. El “único renunciamiento que tuvo el peronismo fue el de Eva Perón”, destacó Cristina y volvió a emprenderla contra lo que llama el “partido judicial”.