¿Fuerte de alma o Almafuerte? (pifiada de candidata)

“Nos reunimos con vecinos y vecinas de Alma Fuerte que limpian y cuidan los espacios verdes. Aplausos por esa gran labor”, escribió en sus redes la ex concejala de Neuquén por Libres del Sur y actual candidata a diputada provincial, Mercedes Lamarca, y fue objeto de comentarios en los mensajes de whatsapp que corrieron entre leídos y culturosos.

Resulta que el barrio no se llama "alma fuerte", sino Almafuerte; seudónimo que usaba el gran poeta argentino Pedro Bonifacio Palacios, autor de una frase que se usó hasta el hartazgo y que se sigue usando: “No te des por vencido, ni aun vencido”.

Lamarca es de las que no se dan por vencidas así no más, sino todo lo contrario: es una aguerrida militante. En 2019 se embarcó en una alianza electoral con Marcelo Bermúdez (PRO) y ahora acompaña la candidatura a gobernador del ex intendente de Cutral Co y conductor del Frente y la Participación Neuquina (FyPN), Ramón Rioseco. También tuvo otras candidaturas que no vienen al caso repasar.

Si acaso el barrio se llama Almafuerte por Palacios, corresponde un rápido repaso de su biografía: nació en La Matanza (provincia de Buenos Aires) el 13 de mayo de 1854 y falleció en La Plata (capital de esa provincia), el 28 de febrero de 1917.

Fue un maestro y poeta argentino, considerado como uno de los cinco sabios de la ciudad de La Plata, junto a Florentino Ameghino, Juan Vucetich, Alejandro Korn y Carlos Spegazzini. Fue de los tiempos del fundador, Dardo Rocha.