Les robaron la camioneta que necesitan por su pequeña hija

Una familia de Chos Malal que tuvo que mudarse a Neuquén para garantizar el tratamiento de su pequeña hija que padece una extraña enfermedad, sufrió el robo de su camioneta -a la que necesita como el agua- y pide desesperadamente que le ayuden a recuperarla.

La miopatía memalínica que lamentablemente padece la pequeña, hace que la chiquita de tres años, no tenga fuerzas en sus músculos ni presión suficiente para respirar, por lo que necesita un respirador en forma permanente. Dicen que no hay más de 40 casos de esta afección en todo el mundo y que las expectativas de vida no son buenas.

La Ford Ranger patente DAX 180 Modelo 1999 les fue robada el 12 de este mes, alrededor de las 13, en la calle 12 de Septiembre 2260 de la ciudad capital. El vehículo es indispensable para el traslado de mercadería a la verdulería con la que los padres -Daniel Antilef y Cynthia Antiñir- cubren sus necesidades y el tratamiento de la chiquita. Aquellos que puedan darles una mano pueden llaman al (2942) 645-681.

La chiquita sufre esta enfermedad desde su nacimiento y sus padres realizaron un gran esfuerzo para mudarse a Neuquén donde alquilan una casa. “Esta situación duele, pero hay que seguir luchándola”, lamentó Cynthia y pidió solidaridad.