Sapag: "Lo primero que muere en la guerra es la verdad"

La guerra desatada por Rusia en Ucrania tendrá impacto global, del que la provincia del Neuquén no estará exenta, porque hay relaciones comerciales directas, pero además atraviesa transversalmente toda la economía en diversos aspectos.

El gobernador mandato cumplido, Jorge Sapag, analizó la situación en La Primera Mañana, de AM 550. Al respecto en principio definió el conflicto bélico como " una tragedia para la humanidad que se recurra a la guerra y a la muerte. Lo primero que muere en la guerra es la verdad, no sólo combatientes, sino también inocentes. Hay que construir para la paz, y tiene la condena de las Naciones Unidas. El derrocamiento de gobiernos por la fuerza, es algo que no lo vemos con agrado", dijo.

"Va a cambiar la situación en Europa, hizo crecer los precios del petróleo y gas, de los granos, los metales. En Neuquén vamos a tener que acelerar las conclusiones con Nación, para que comprendan que la cantidad de gas y petróleo es suficiente para nosotros y para exportar. Tenemos reservas de las más importantes del mundo. Es una situación brillante para Argentina, con oportunidades también de las energías limpias ".

Sapag destacó que va a cambiar la fisonomía de Europa, y Neuquén debe estar atento a ello sin aprovecharse de la guerra, pero " las sanciones económicas a Rusia se sostendrán en el tiempo y traerá consecuencias en el abastecimiento, y a Argentina le da posibilidades en materia de energía y alimentos " reflexionó el referente del partido provincial.

Compartimos la nota: