Trabajadores cuestionaron a Quintriqueo cara a cara

Una vez más el secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo, fue cuestionado por trabajadores que se sienten defraudados por los arreglos salariales en los que este dirigente estampa su firma. Este viernes, los trabajadores autoconvocados del Hospital Castro Rendón difundieron un video en que los delegados le expresan su postura en pleno rostro.

Esos trabajadores integran el sector al que Quintriqueo llamó despectivamente "elefantes", en una jugada que le salió decididamente en contra: los disidentes adoptaron ese nombre y se propusieron aplastarlo (en las urnas, claro). En el video se ve a Quintriqueo en una tarima y a los trabajadores que expresan su rechazo al acuerdo salarial que el dirigente hizo aprobar este viernes en una asamblea general, tras las asambleas regionales.

Uno de los trabajadores del centro asistencial más importante de la provincia reprochó que la junta interna no llamó a asamblea en ese lugar, por lo que los trabajadores de la Salud (que subieron a la ruta en aquel recordado reclamo) no pudieron expresarse. Dijo que, luego de discutir la propuesta del gobierno, los trabajadores decidieron rechazarla “porque no se recupera lo perdido en 2020”; y contó que propusieron “proponer que en el acta figure explícitamente el ajuste del 40% del 2020 más el IPC trimestral”, pero no fueron escuchados por la burocracia sindical.

El trabajador -que habló desde el piso, mientras Quintriqueo lo miraba de arriba- propuso realizar un plan de lucha junto con el resto de los actores estatales y docentes, con asambleas resolutivas por sector. Luego habló un compañero suyo y también insistió con la recuperación de salarios de 2020, cuando no hubo actualizaciones.

Este mediodía, una asamblea general de ATE aprobó por mayoría la propuesta salarial que consiste en un aumento del 20%, actualizaciones trimestrales por el Indice de Precios al Consumidor (IPC), aumento de las asignaciones familiares y 60 mil pesos en concepto de ropa de trabajo en dos cuotas de 30 mil pesos.

Quintriqueo viene en declive. Su imagen cayó en picada y se ubica a nivel sócalo. No sólo ha perdido conducciones de Juntas Internas (delegados) sino que también se ha ganado el mote de “carnero” con el que lo señalan aquellos que han caído en el desencanto y ya no se sienten representados por quien lleva más de una década en la conducción del gremio que nuclea a buena parte de los trabajadores de la administración pública provincial. Hace apenas dos meses, en diciembre, Quintriqueo perdió en las urnas del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS); y ni siquiera pudo armar una lista para presentar candidatos las elecciones de la Junta Interna de ATE del hospital de Cutral-Co y Plaza Huincul.