Los neuquinos se quejan por el incremento de la nafta

La suba no pasó desaperciba para miles de conductores neuquinos, que hoy cuando fueron a cargar combustible notaron que significaba nuevo “golpe al bolsillo”.

Al ser consultados por 24/7 Canal de Noticias, se quejaron y dijeron que este incremento es "exagerado" y que "cada día se limita más a las personas que trabajan".

Noticias Relacionadas El lunes habrá un nuevo aumento de la nafta

A partir de hoy, automovilistas de la ciudad no solo verán afectados sus bolsillos, sino que también "dejarán de llenar el tanque de su vehículo como lo hacían antes", por el costo representativo que genera esto. Lamentablemente no les sorprende, ya que "no es la primera vez en el año que hay subas". Aseguran que no ven "otra salida" y que se limitarán a usar su auto o moto cuando su economía personal se los permita.

“Con las últimas dos subas ya tengo 10 litros menos en el tanque, es imposible para el que trabaja cargar nafta”, dijo un ciudadano que trabaja todos los días con su camioneta.

En la misma línea, otro conductor que es jubilado contó que “gano la mínima de jubilación, ya no puedo usar el auto, porque lo mínimo que le pongo son mil pesos”.

Durante la noche del domingo pasado, se conoció la noticia de que YPF, Shell y Axion aumentaron sus combustibles en un promedio del 11,5% en todo el país, afectando la economía doméstica, a industrias y actividades laborales.

Las empresas prestadoras del servicio explicaron que el incremento responde a una suba en el valor del petróleo y de otros insumos. Mientras que el Gobierno Nacional adjudicó este nuevo incremento a la guerra entre Rusia y Ucrania.