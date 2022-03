Estatales cortarán este jueves el puente Cipolletti - Neuquén

Unos 3000 estatales, nucleados en ATE Río Negro, UnTER y Sitrajur se movilizaron por Roca en el primer día de paro de una medida de fuerza de 48 horas en rechazo al aumento salarial que propuso el gobierno del 21% en cuotas. Lo mismo sucedió en Viedma y Bariloche.

El titular de ATE, Rodrigo Vicente señaló que “en la provincia, después de muchos años, se vuelve a utilizar al Estado para disciplinar y perseguir por la manera de pensar. Hay un malestar generalizado y en ascenso. Hasta ahora el gobierno no ha acertado con sus decisiones. Los estatales no se sienten reconocidos, ni recompensados en sus esfuerzos. También preocupa la creciente desinversión en hospitales y escuelas. El empleo público debe volver a formar parte de la agenda del gobierno. Si no hay una nueva propuesta las medidas se van a profundizar”.

Además, anticiparon que realizarán una movilización al puente que une Cipolletti con Neuquén para este jueves. Los empleados públicos del Alto Valle comenzarán a concentrarse en las inmediaciones de la Ruta 22 a partir de las 7 de la mañana.

Los números del gobierno

Esta mañana, ATE Río Negro aseguró que la adhesión al paro fue mayor al 95% en toda la provincia, mientras que UnTER confirmó un 97% de acatamiento. Desde el gobierno provincial se informó que el paro por 48 horas no tuvo impacto en el funcionamiento de la administración pública rionegrina en su primera jornada. Y se registró un presentismo del 99% en los distintos ministerios. De un total de 20.044 empleados registrados en el Poder Ejecutivo, sólo se plegaron al paro 191, lo que representa un 1%, manifestaron desde el gobierno.