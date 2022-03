"Muchos neuquinos se acuestan y se despiertan con hambre"

Los precios suben, la inflación sube y consigo el hambre de los abuelos, de los hombres, de las mujeres, de los pibes. Hay pobreza, hay hambre. Hace un días nos anoticiamos - según el INDEC - que una familia de cuatro miembros necesitó $83.807,29 para superar no caer en la pobreza durante febrero.

Estos datos equivalen a la canasta básica correspondiente al mes de febrero, en el que se registró un alza de 6,6% con respecto a enero. Ya todo esto le sumamos los números de la inflación, que es de 4,7% del mes de febrero. La Canasta Básica alimentaria para un hogar de 3 integrantes llega a los $29.786, de 4 integrantes, $37.414, y para un hogar de 5 integrantes, de $39.351.

"La gente que trabaja, que hace changas que ``saca`` (trabajadores informales) entre dos ni 60 mil pesos. No llegan a comer ni dos comidas al día, ni ellos ni sus hijos".

Por ejemplo, una familia compuesta por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61 años, la canasta básica total es de $66.720. Para una familia en la que sean un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años, la canasta es de $83.307. Y como tercer ejemplo una familia compuesta por un varón y una mujer, ambos de 30 años, y tres hijos de 5, 3 y 1 año, el número límite para no caer en la pobreza es de $88.147.

Luego de conocidos estos números, desde el gobierno, más precisamente el Presidente Alberto Fernández le declaró la "guerra a la inflación". Y aquí surgieron muchas críticas por un lado, y apoyo por el otro. "Como iniciamos la guerra contra la inflación, nos vamos a sentar a tomar un café con aquellos a quienes tenemos que hacerle la guerra, porque vamos a conversar... porque el gobierno no se sienta y dice estas son las nuevas medidas, estas son las nuevas retenciones para distribuir el plan, y bla bla bla", sostuvo Rubén Capitanio, sacerdote neuquino en diálogo con el Noticiero 24/7 Noticias. Y agregó: "Ayer un ministro decía ``Si no colaboran los que tienen todo el pan, les vamos a aplicar la Ley de Abastecimiento``, ¿Cómo si no colaboran?. Se la tienen que aplicar".

El Estado se debe hacer cargo, le "tienen que sacar al que más tiene, para darle al que menos tiene".

Por último dijo con firmeza: "El hambre desespera, el de ayer, el de mañana. Y desesperación es mala consejera porque me hace explotar. La gente tiene hambre, los neuquinos tienen hambre".