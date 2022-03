Gutiérrez inauguró la Casa de las Mujeres Juana Azurduy

El gobernador Omar Gutiérrez inauguró en San Martín de los Andes la Casa de las Mujeres Juana Azurduy, que forma parte del dispositivo de protección integral para víctimas de violencia de género que se lleva adelante en la localidad.

Este lugar “está pensado de manera integral, de acompañamiento y apoyo, de empoderamiento para la independencia de las mujeres, de capacitación y sensibilización”, dijo el mandatario. “Se necesitan más Casas de las Mujeres en toda la provincia porque son dispositivos de contención y lugares de cercanía para achicar la ruta crítica de obstáculos”, agregó.

Este espacio cumplirá el concepto de casa integral de la mujer, en el que se brindará acompañamiento, asistencia y contención a mujeres víctimas de violencia de género. En el mismo lugar funcionarán las oficinas de la dirección de Género, Diversidad, DDHH y Mediación Comunitaria, brindando atención psicológica, asesoramiento legal y asistencia profesional en diferentes temáticas. En el salón de usos múltiples se llevarán a cabo diversas capacitaciones.

“Hoy venimos a dar un pasito más; esta obra viene a hacer realidad una necesidad y un sueño; no estaríamos acá si no fuese por Emilia Otharány por Juana Azurduyy por cada una de ustedes”, expresó Gutiérrez. “Tenemos que lograr que en cada ciudad y en cada pueblo haya un espacio integral de las mujeres, en el cual trabajemos para no llegar tarde. Para que esas camas, no sea necesario usarlas. Para prevenir, concientizar y fortalecer el debate y el diálogo”, subrayó.

“Estamos orgullosos como gobierno de habernos hecho eco de los pedidos, de las necesidades, de las luchas de las mujeres”, indicó el mandatario y remarcó: “Hemos creado, por primera vez en la historia en la Patagonia, el ministerio de las Mujeres y la Diversidad”.

La Casa de la Mujer fue construida por el gobierno de Neuquén a través del sistema constructivo de Corfone. Cuenta con tres dormitorios, dos baños, una sala de estar y otra área destinada al funcionamiento institucional de oficinas , consultorio , recepción y salón de usos . La obra fue ejecutada en paneles de madera y cuenta con 170 metros cuadrados, con una inversión de más de 4 millones de pesos.

Las operadoras funcionarán las 24 horas, junto a un equipo técnico interdisciplinario. El equipamiento fue adquirido por un aporte de Nación gestionado por el Municipio por un importe de 1,3 millones de pesos. La alarma, cerco, enrejado y refuerzos de seguridad fueron aportados por la Legislatura de Neuquén por 2,1 millones de pesos.

Gutiérrez adelantó que en unos días se inaugurarán espacios similares en Chos Malal y Zapala. “Ya los inauguramos en Aluminé, en Plaza Huincul, estamos a unos meses de poder inaugurarlo en Plottier y vamos a seguir construyendo y replicando estos espacios”, aseguró.

En la inauguración también estuvieron presentes, el intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, y la ministra de las Mujeres y la Diversidad, María Eugenia Ferrareso.