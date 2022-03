El banquete de los presos y la Justicia inquilina

La que termina fue una semana intensa tanto en anuncios de petróleo y gas, como en materia de precios y de disputas internas en el Frente de Todos. Pero, aquí en Neuquén, hubo temas que también merecieron la atención; entre ellos, la variedad de platos para los reclusos, los millones que gasta la Justicia en alquileres, la posibilidad de que los bares puedan tener pistas de baile, el reclamo de los diputados para que Camuzzi trabaje más, y el eterno drama de los animales sueltos a la vera de las rutas. Veamos.

La mesa está servida

En medio de la escalada inflacionaria a la que el gobierno nacional no logra ponerle freno y que golpea con particular saña en los precios de los alimentos, generó numerosas reacciones la noticia sobre la licitación de viandas para los detenidos en cárceles de Cutral Co, con desayuno y 26 variedades de platos, para almuerzo y cena.

En la compra que realizará Policía para el período mayo - octubre se detallan cada uno de esos platos; pero alcanzará con mencionar sólo algunos: milanesa con puré mixto, pollo al horno con papas, albóndigas con arroz y bifes a la criolla con arroz.

En sus comentarios, los lectores propusieron que los detenidos paguen sus propios alimentos, que trabajen para compensar lo que el Estado destina en comida para ellos, que paguen sus familiares o que les servían comidas más austeras.

El sueño de la casa propia

Cuando alguien accede a una vivienda -cosa difícil en estos tiempos- es común decir que concretó el sueño de la casa propia. Hace ya algunos años, la Justicia neuquina lo logró con la Ciudad Judicial de la calle Leloir ¡Toda una residencia de lujo! Pero aún así sigue erogando fortunas en alquileres que realiza aquí mismo, en la ciudad capital.

Sin ir más lejos, en la semana se conoció la prórroga de la locación del edificio de Alberdi N 52, por el término de un año y con un costo mensual de 2.764.754 pesos. También salió a la luz la renovación del alquiler de oficinas en el edificio de diagonal 25 de Mayo N 33, ubicado justo a la vuelta del primero, en pleno centro capitalino. En este caso, el costo mensual es de 1.248.882 pesos.

Las respuestas de los lectores en las redes fueron críticas y, en varios casos, rondaron en torno a los destinos que se le podría dar a esa fortuna si toda la Justicia concentrara sus actividades en la Ciudad Judicial, como se había dicho hace ya bastante tiempo.

El muerto y el degollado

Un grupo de diputados provinciales neuquinos -de distintos bloques- avanzó con el tratamiento de un proyecto para que el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) le exija a Camuzzi que regrese al horario de atención al público que tenía previo a la pandemia. Al parecer la empresa se tomó muy a pecho el asunto este de las restricciones y sigue en la virtualidad.

Las reacciones de los lectores fueron variadas. Hubo críticas para la distribuidora de gas, ya que las facturas aumentaron y el servicio de atención al cliente declinó. Pero también hubo reproches hacia legisladores y legisladoras que pidieron que Camuzzi trabaje más ¡El muerto se asusta del degollado!, ironizaron.

¿Se arma al bailongo?

Quién sabe, por lo pronto el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén analiza un proyecto destinado a eliminar un artículo de la Ordenanza N 10.676 que les prohíbe a confiterías, bares y pubs delimitar o improvisar espacios destinados a pista de baile.

La noticia generó reacciones y hubo quienes lo consideraron un tema sin relevancia. No obstante, estos comercios constituyen el sueldo y sustento de infinidad de familias que se han visto particularmente golpeadas por las restricciones, al punto que fueron las últimas en volver al trabajo en la pandemia. Ahora necesitan reforzar sus recaudaciones.

El asunto no es de sencilla resolución ya que deberán evaluarse cuestiones como la capacidad de los locales, la seguridad, los horarios y hasta la generación de ruidos.

Siempre lo mismo

Pasan los años y las autoridades de Seguridad no le encuentran solución a un problema añejo que representa un peligro mortal: el de los animales sueltos en las rutas neuquinas. Cerca de las 6:30 del miércoles un auto atropelló a un caballo en plena Ruta 7 y terminó volcado.

En fin, hay quienes entienden que el secuestro de estos animales es imperioso. Una vieja propuesta que jamás se puso en práctica de manera efectiva, sugiere que se multe a los propietarios de aquellos animales que tienen marca y que se pasean como si tal cosa a la vera de las rutas o sobre la calzada. Si no tienen marca y son secuestrados, nadie los reclamará; por lo que podrán ser donados a personas responsables.

Opiniones divididas

Una nota sobre la jornada de visibilización y reflexión que se realizó en el Parque Central de Neuquén, con motivo de la conmemoración del Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans, generó opiniones divididas.

Hubo críticas que fueron respondidas y se armó un debate en redes. “La comunidad trans es la más vulnerada de la sociedad, nos resulta inverosímil y totalmente repudiable que personajes mediáticos, desde un lugar de privilegio, digan lo contrario”, había dicho la directora provincial para la Igualdad, Alejandra Rodríguez Carrera. Los tiempos han cambiado bastante y el colectivo asegura que irá por más.