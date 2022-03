El banco sospechó la estafa y le salvó 150 mil pesos

Un hombre de Cultral Co, denunció a la policía de la ciudad que había sido víctima de un intento de estafa cuando puso a la venta su moto en una página de compra y venta en Facebook y de inmediato una persona se hizo la interesada para intentar robarle 150 mil pesos.

Todo comenzó, cuando el supuesto comprador de apellido Díaz, lo contactÓ y le dijo que a modo de seña le iba a depositar en su cuenta dicha suma de dinero. El vendedor le compartió su CBU pero no podía confirmar si la transferencia había sido exitosa porque no tenía home banking, entonces Díaz le sugirió que vaya al cajero automático.

Cuando llegó a la entidad bancaria, como el hombre no veía la transacción en su caja de ahorro, volvió a comunicarse con el presunto comprador y le comenta que "no podía ver la transferencia por una cuestión bancaria. Entonces, lo hace volver al cajero, le indica los pasos a seguir y le dice que regrese en media hora”, relató el comisario Martín Villegas en comunicación con el portal Cutral Co al instante.

Cuando el vendedor regresa al cajero e intenta retirar el dinero, se encuentra que su tarjeta de débito había sido bloqueada por el banco. De inmediato se comunica al 0800 de la entidad para hacer el reclamo y allí le informaron que por seguridad bloquearon su cuenta porque habían generado un home banking y posteriormente solicitado un préstamo por 150 mil pesos.

Gracias a que el hombre no pudo retirar el dinero y el banco Credicoop notó una actitud sospechosa en su cuenta, la estafa no pudo llevarse a cabo.

Las estafas virtuales se multiplicaron el año pasado y crecieron nueve veces durante este periodo, cada vez más personas son víctimas de fraudes cibernéticos y hasta se difundió que los estafadores se hacen pasar por ucranianos para robar dinero.