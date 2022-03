De fabricante de calzado en Argentina a soldado de la guerra

Alex, nacido en Ucrania y padre de dos hijas, vivió durante 20 años en Argentina trabajando como fabricante de zapatos. En pandemia, decidió volver a su país natal y cuanto comenzó la guerra, no dudó en alistarse como voluntario de batallón en Odesa, una ciudad portuaria a orillas del mar Negro. En diálogo con AM 550, contó cómo viven el conflicto bélico más importante del siglo XXI.

"No sabés en qué momento puede haber una bomba, es una incertidumbre lo que va a pasar en una hora, mañana o pasado", comenzó relatando. "Es defender nuestro país, todo lo que dicen los medios rusos es mentira. En nuestra cultura no hay racismo, no hay discriminación, no hay neonazismo. No hay medios opositores, Putin borró a todos", enfatizó.

"El primer deseo de Ucrania es que se termine la guerra".

"Están bombardeando hospitales, bombardean sanatorios de maternidad. Están haciendo un desastre", detalló Alex sobre los ataques de Rusia en su país.

"Por supuesto uno no se va a rendir. La situación es así, se siente un poquito la tensión pero estamos tranquilos, estamos en casa y es con la verdad. El pueblo ucraniano nunca buscó la invasión".

Respecto a la ayuda internacional y a los aliados de occidente, Alex aseguró que el pueblo ucraniano se encuentra "muy agradecidos con Estados unidos y con la Unión Europea", pero "la situación es cruel". "Está muriendo gente inocente", concluyó.

Escuchá la nota completa: