El 46.9% cree que Argentina debe alinearse con Ucrania

El 46.9% de los argentinos considera que nuestro país debería alinearse con Ucrania en la guerra contra con su invasor, Rusia; y la mayoría considera al presidente de esa Federación, Vladimir Putin, un dictador psicópata comparable con Hitler.

Así lo reveló un muestreo que la encuestadora Giacobbe realizó entre el 10 y el 13 de marzo, sobre el conflicto bélico que desangra a Ucrania y que mantiene en un estado de preocupación y angustia al mundo entero.

Una de las preguntas fue ¿De qué lado está el gobierno argentino? y las respuestas fueron las siguientes: 36.7% Rusia, 5.8% Ucrania, 21.7% neutral, 34.6% no se entiende de qué lado está la Argentina y 1.2% no sabe no contesta.

La postura de la ciudadanía argentina es mayoritariamente coincidente respecto de Putin y de su ejército que dispara misiles contra sectores civiles y que siembra la muerte y la destrucción en su paso por el territorio invadido.

Otra pregunta fue ¿Qué posición debería tomar la Argentina? y las respuestas fueron las siguiente: 46.9% debería alinearse con Ucrania, 42.4% debería ser neutral, 5.8% debería alinearse con Rusia, al 4.3% no le interesa y el 0.6% no sabe no contesta.

Mientras que en la propuesta a los encuestados para que definan “en una sola palabra a Vladimir Putin”, los vocablos que más se repitieron fueron asesino, dictador, genocida, tirano, loco, líder, Hitler, nazi y psicópata.