Fue al cine y no pudo sacar su auto ni las llaves de su casa

Lo que iba a ser una noche de entretenimiento para un padre y un hijo neuquino, se convirtió en una gran odisea. Charly, fue al cine junto a su pequeño, en la noche de este domingo. Dejaron su auto en uno de los estacionamientos del conocido Shopping ubicado en calle Leloir. Al salir, ya era madrugada se encontraron con el acceso a los autos cerrado. La respuesta del guardia se seguridad fue : "Vas a tener que volver a las 7:30 de la mañana cuando abra". No solo le quedó su medio de transporte dentro, allí estaban las llaves de su casa y las pertenencias del niño.

"A las 21:40 fuimos a ver Batman con mi hijo, entramos por estacionamiento por la parte izquierda por la que corresponde (la del shopping), y estaba todo lleno, entonces agarre una de las rampas y se ve que allí me derivo al otro estacionamiento que es la del supermercado, no hay nada señalizado, solo una reja abierta que te lleva a ese sector", comenzó a relatar Charly Talledo, en comunicación con el Noticiero Central 24/7 Noticias.

"Cuando salimos nos encontramos con que esa reja estaba baja y al consultar a la seguridad que se encontraba ahí me dicen que a las 7:30 del día siguiente no la abrían y tenía que esperar a ese horario", y allí les explica que tiene la llaves de su vivienda y la ropa de la escuela de su hijo: "Ahí me dijeron que no. No sabía que hacer. '¿Tenía que pagar una noche de hotel para no estar en la calle?'".

Las horas pasaban y Talledo junto a su hijo continuaban en la calle sin saber que hacer. "Lame en dos oportunidades al 911 y no obtuve respuesta. Estaba muy enojado, mucha bronca por la falta de comunicación y señalización correcta para que esto se pueda prevenir".

Los Talledo pasadas las 3 de la mañana se retiraron y pasaron la noche en la casa de un amigo de la familia, y allí esperaron para ir en busca de su vehículo. "Primero difundí esta situación en redes sociales porque realmente tiene que cambiar esta metodología de la empresa y saber comunicar. Mañana voy a ir a la Defensoría del Pueblo a radicar la denuncia".

Con el correr de las horas la situación que vivieron se viralizó, y por supuesto llegó a los oídos de las autoridades del Shopping e Hipermercado capitalino. La "silenciosa" respuesta fue, ahora sí, en llenar las paredes y columnas de los estacionamientos con carteles que indican el horario de cierre y las "consecuencias" a quienes no lo hacen: auto adentro y pago de la estadía.