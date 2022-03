Gutiérrez: "Nuestra postura no es de default"

El gobernador Omar Gutiérrez expuso esta tarde en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas de la Cámara de Diputados de la Nación, que desarrolla hoy su segunda jornada de trabajo para analizar el acuerdo de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional.

“Acá están en juego planes de desarrollo y contención social, planes de inversión pública y privada para generar y desarrollar viviendas, empleo, obras de gas y de luz, inversiones de energía, en el sector productivo, en el turístico y en el industrial. Es la posibilidad de reencontrarnos y reinsertarnos con el mundo entero. Así como los organismos multilaterales de crédito hoy tienen en cuenta si cada proyecto de inversión contempla los cambios climáticos en su ecuación, van a tener en cuenta que el país defaulteó”, aseguró el mandatario neuquino en su alocución.

Gutiérrez recalcó la importancia de que el análisis se efectúe por fuera de “la grieta nacional” y exhortó a “los actores de los dos principales proyectos que tengan la madurez, la seriedad y la responsabilidad de construir consensos y acuerdos para que aquí no haya ganadores o perdedores”. Consideró que “esta es una responsabilidad institucional primariamente de la clase dirigente del país y es una herramienta de gobernabilidad que pide el gobierno nacional, pero que afecta y fortalece -o debilita, si no sale y hay default- a los gobiernos provinciales y municipales”.

“La falta de acuerdo implica el sí al default y el sí al default implica más pobreza, más recesión, más inflación y más postergaciones. En la letra fina de estos artículos que ustedes están debatiendo y dialogando, se juega gran parte del porvenir y el futuro del país”.

Recordó que los gobiernos provinciales y municipales “no tenemos la posibilidad de acceder directamente a financiamiento internacional, no tenemos la posibilidad de acceder a financiamiento subnacionales, Estado con Estado. Pasamos siempre a través del organismo rector que es el gobierno nacional. Si las finanzas públicas nacionales entran en default, las provincias y los municipios entran ante la imposibilidad de la accesibilidad a nuevos programas de inversión y financiamiento”.

“Hoy nuestras provincias, nuestros municipios y el gobierno nacional tienen en standby programas de financiamiento de inversión privada y pública hasta que se resuelva esta situación. Es decir, no es tan sólo que no se va a acelerar el compromiso y la realización de nuevas inversiones, sino que algunas inversiones comprometidas se van a ver postergadas, diferidas o no se van a poder concretar”, agregó.

Por último, expresó que “el encarecimiento del crédito interno y externo habrá de generarnos una nueva asimetría para recibir inversiones públicas y privadas para generar el desarrollo económico y social. Entonces, nuestra postura es no al default”.