Se cansaron de esperar los arreglos y tomaron la escuela

Después de una tonelada de notas y llamados a la coordinación escolar de Cipolletti, y sin obtener más respuesta que "el edificio está en condiciones", las familias del barrio Curri Lamuel decidieron bloquear las puertas de la escuela primaria 109 e impedir la salida de la coordinadora del Consejo de Educación, quienes intentaban convencerlos de que todo estaba bien.

Hace unos años que el crecimiento poblacional de Cipolletti le cambió la cara al barrio Curri Lamuel. Dejó de ser un área rural, pero al llegar a la escuela 109 parece que el tiempo no pasó. Es que el establecimiento, en el que van niños de primero a séptimo grado en horario ampliado por ser de jornada extendida y que también tiene salas de jardín de infantes para pequeños de 4 y 5 años, no tiene cerco perimetral, por lo que los límites son los típicos de una chacra.

"El reclamo lo llevamos desde hace años, pero siempre nos contestan con promesas. La última vez nos dijeron que en el receso iban a hacer un cerco, sin embargo llegó el día de comenzar las clases y todo está igual", explicó una de las madres mientras pegaba una cartulina con una serie de reclamos que el viento se forzaba por volar.

El problema del cerco perimetral no es menor. Es que la escuela se levantó en una parcela de una chacra, por lo que los límites son los propios de una tierra que antes era productiva, con sus acequias, alamedas y hasta un desagüe que demarca el límite del patio. "No tener un cerco perimetral en una escuela donde asisten niños es muy complejo. No sólo porque se pueden ir o tener un accidente, también es un riesgo para todos porque cualquier persona puede ingresar", confió una de las docentes.

Pero el cerco no es el único problema. La última tormenta de hace un par de semanas volvió a dejar en evidencia un problema permanente. "La escuela se llueve. Con la última lluvia se mojó todo, entró agua y se inundó. La instalación eléctrica también se mojó y la térmica salta todo el tiempo", explicaron.

El crecimiento de la zona noreste de la ciudad derivó en el aumento de la matricula, sin tomar los recaudos para que el edificio sea cómodo para todos. Además de los grados de la escuela primaria de jornada extendida de primero a séptimo, también funciona un jardín que sólo tiene un baño en una de las salas. "Los niños de las salas de 4 tienen que entrar en la de 5 e interrumpir las clases. Y si no van a ese baño, deben ir a los de la escuela, donde hay niños de mayor edad. Es un riesgo que niños de 4 o 5 años que recién salen de su ámbito familiar, deban deambular por la escuela para poder ir al baño, y más aún sin existir un cerco perimetral".

Luego del mediodía, la coordinadora de Educación, Silvina Peltzer, llegó a la escuela para hablar con los padres de la comunidad educativa y con el equipo docente. Sin embargo no pudo dar precisiones sobre las obras que se necesitan para dejar en condiciones la escuela, por lo que las familias decidieron bloquear las puertas hasta que alguna autoridad provincial se comprometa al arreglo del establecimiento.