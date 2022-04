Estación espacial china: la voz de los expertos

Frente a la invasión de Rusia en Ucrania a mediados de febrero y el posible rol protagonista de China, se renovaron las dudas sobre el supuesto uso civil de la estación espacial ubicada en Bajada del Agrio, a 300 kilómetros de la capital neuquina. ¿Cuál es el papel de China en el conflicto bélico? ¿Cuál es la pelea de fondo? ¿Qué rol ocuparía la base en Argentina? Analistas en geopolítica y telecomunicaciones dieron su opinión.

LA ESTACIÓN ESPACIAL Y EL PROPÓSITO OCULTO

Desde el punto de vista técnico, los usos que se le pueden dar a la antena de 35 metros no están en discusión. El ingeniero en Telecomunicaciones José Kucher explicó que China tiene un programa espacial que se basa en vehículos remotos telecomandados y que si vemos a la tierra como una esfera, dicho país tiene visible solamente una parte del cielo. "Es por eso que el país oriental necesita otra base y se pone en contacto con el primer gobierno kirchnerista", afirmó.

¿Qué es lo que no se sabe? Esta antena no solo recibe información sino que también transmite: "En caso de un conflicto, esta antena tiene la posibilidad de apuntar a satélites de telecomunicaciones o militares de países de occidente que China no tendría visibilidad. Que se utilice entonces con fines militares, es una posibilidad latente porque la infraestructura está", aseguró.

"Una antena del tamaño de la que está ubicada en Neuquén podría llegar a captar satélites de Estados Unidos y utilizarlo como herramienta de espionaje a todo occidente", confirmó Kucher. Dicho coloquialmente: "Le cubrimos el espacio que ellos no alcanzan a ver, que justamente alcanza a la parte occidental que tienen políticas que se contraponen con ellos".

EL PAPEL DE CHINA EN EL CONFLICTO ENTRE RUSIA Y UCRANIA

Como es de público conocimiento, unos meses antes del conflicto, el gobierno ruso y el chino habían hecho un pacto de cooperación mutua, con un posicionamiento contrario al de la Unión Europea y Estados Unidos. ¿El gobierno de Xi Jinping sabía de la guerra que se desataría? Damian Szvalb, analista político, aseguró que lo más probable es que sí y que también hay altas chances de que Rusia esté recibiendo soporte militar por parte de China. Sin embargo, para no poner en riesgo su relación comercial con occidente, no hace explícito su apoyo.

"China es un fuerte aliado de Rusia, no lo sanciona, hace equilibrio. La verdad es que el gobierno de Putin sigue conectado al mundo a través de China, y es esta última la que tiene la llave para terminar la guerra", expresó a la redacción de Mejor Informado.

No obstante, pese a que a primera vista el conflicto parece ser entre Rusia y Ucrania, Szvalb cree que la gran pelea de fondo es China y Estados Unidos. "Putin a fin de cuentas va a terminar siendo problema de Europa, la guerra de fondo es la comercial", aseguró.

EL CONFLICTO Y LA PELEA DE FONDO: CHINA VS. OCCIDENTE

Frente al actual conflicto bélico, el veterano de guerra y experto en asuntos estratégicos Guillermo Lafferriere, considera que Rusia ya tiene suficiente armamento militar como para necesitar a China desde ese plano. Pero ante una nueva y futura crisis, -que cree que la habrá- esta base espacial podría jugar un rol importante: "China y Rusia han tenido diferencias feroces, por el problema demográfico en la frontera. Pero en un conflicto con occidente, Rusia va a recostarse en China y eso le conviene a China porque sabe que Rusia es vital para occidente".

Lafferriere contó a Mejor Informado que muchos satélites son empleados para uso militar, detectar imágenes, obtener inteligencia, y guiar armas de carácter estratégicos o misiles que se usan para llegar hacia un blanco. Desde esa perspectiva, y teniendo en cuenta que los chinos tienen soberanía sobre este espacio en Argentina, donde se dice que solo un 5% de las actividades son compartidas, la pregunta es ¿cuáles son ese 95%?

Son más las incógnitas y las dudas que genera la estación espacial china que, a diferencia de la instalación que está en Mendoza, es manejada por la Agencia Estatal China de Lanzamiento, Seguimiento y Control General de Satélites, que responde directamente al Departamento General de Armamentos del Ejército Popular de Liberación. Entonces, allí se obtienen todas las razones para tener dudas sobre el empleo del sistema.