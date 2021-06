Documental: Estación Espacial China, entre las promesas y la realidad

Hace años llegó la Estación Espacial China a Neuquén, precisamente a Bajada del Agrio. En aquel entonces, se anunció que la misma traería beneficio económico y puestos de trabajo para la provincia, como así también programas en conjunto con universidades locales. Aseguraron que sería un atractivo turístico y, principalmente, que significaría un progreso inimaginable para la provincia. Hoy, en pleno 2021, poco queda después de aquellas declaraciones registradas en diversos medios de comunicación.

Noticias Relacionadas La Estación Espacial China: imágenes y testimonios inéditos

En paralelo, son los vecinos quienes aseguran que tienen dudas con respecto al funcionamiento de la Estación y se constató una vez más que, para ingresar a la misma y/u obtener información detallada, hay extensos protocolos que restringen ese tipo de acción.

Esta noche, en 24/7 Canal de Noticias y AM 550 La primera, se estrena un documental especial sobre la Estación Espacial China . Para el mismo, hablamos con varios protagonistas.

La intendenta de Bajada del Agrio, Mabel Pino, aseguró que no mantiene un contacto directo o constante con quienes están a cargo de la Estación. Por otro lado, un hombre que fue contratado y formó parte de la construcción, brindó detalles sobre las metodologías que se llevaron a cabo. Por su parte, vecinos del lugar contaron que la instalación no trajo ningún tipo de beneficio local, ni puestos laborales. Y, con respecto a la Universidad, se constató que no hay programas a través de los cuales se realice alguna actividad con la Estación. También hablamos con vecinos de la capital neuquina y se obtuvieron muchos más testimonios. Y todos coinciden en algo: no entender en profundidad cuál es el fin y uso específico de la instalación, más allá de lo que se conoce por los medios.

Los invitamos a ver este informe especial, desde las 21:30 por Canal 6 de Cablevisión Digital, 17 de Davitel o la web www.cn247.tv. Estación Espacial China, entre las promesas y la realidad.