Estación espacial china: el peligro latente en Neuquén

El conflicto bélico entre Ucrania y Rusia ya lleva más de un mes y medio, dejando a su paso miles de muertes, heridos y la emigración de personas más grande desde la segunda guerra mundial. Frente a este escenario, pareciera que desde Argentina se lo ve muy lejano. Será que, pocos saben o pocos se interesan por la estación espacial china ubicada en Bajada del Agrio, a 300 kilómetros de Neuquén capital.

Esta base de “observación del espacio” fue creada en 2017 con fines “meramente civiles”, o al menos eso fue lo que se le informó a la población. Pero la realidad es que nunca se revelaron las cláusulas secretas del acuerdo entre el gobierno chino y el argentino. Ni siquiera luego de la asunción de Mauricio Macri como presidente, como él había prometido.

Lo que sí se sabe, es que esta estación -a diferencia de la instalada en Malargüe por la Unión Europea- es manejada por la Agencia Estatal China de Lanzamiento, Seguimiento y Control General de Satélites, que responde directamente al Departamento General de Armamentos del Ejército Popular de Liberación, es decir: el ejército chino.

Ahora bien, ¿qué tiene que ver la base con la invasión de Rusia en Ucrania? Previo a la guerra, el gobierno de Putin y de Xi Jinping habían hecho un pacto de cooperación mutua, posicionándose contrario al lado Occidente. El interrogante que surge es si China sabía que se desataría este conflicto. La mayoría de los expertos considera que sí. Sin embargo, la actitud de China continúa siendo ambivalente en cierto modo, para no arriesgar su relación con la Unión Europea. No condenó a Putin públicamente, no acompañó las sanciones económicas hacia el país y muchas versiones indican que Rusia está recibiendo ayuda militar y económica por parte de China, pero tampoco lo dio a conocer.

El verdadero problema surge si China decide dar ese paso e involucrarse por completo en la guerra con Ucrania. Es allí que la base espacial tiene un papel protagonista, al ser el único medio por el cual dicho país puede acceder a los satélites del lado occidental. Es gracias a esta antena de gran magnitud que China puede llegar a lugares del mundo que desde su posición no puede. Como por ejemplo, a Estados Unidos. Es entonces que, la localidad del departamento Picunches, podría jugar un rol clave en el apoyo a Rusia en la guerra.

La situación se tornaría aún más alarmante si, en caso de una escalada del conflicto, las fuerzas occidentales se unen para destruir toda aquella herramienta militar que pueda llegar a ser utilizada por el frente oriental. Allí, Argentina, más específicamente Neuquén, se tornaría en objetivo de destrucción.