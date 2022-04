Un egresado denunció que su título no tiene validez nacional

Un problema más se suma a la gestión de Carreras. Es la validez de los títulos que otorgan las escuelas rionegrinas. En las últimas horas, un egresado de una institución viralizó a través de las redes que su titulo no cuenta con el aval nacional.

Ángel Rojas un egresado del Centro de Educación Técnica N° 3 de Roca, denunció que el título de Técnico en Administración de Empresas que obtuvo en 2020, no tiene validez nacional. Así se lo hicieron saber en la universidad privada en la que cursa actualmente, y ya va por segundo año.

Rojas explicó esta mañana en Radio La Super que “a partir de esta situación me comunico con el CET N° 3, quienes derivan mi reclamo al área de títulos de la provincia. Ahí me informan que la validez nacional de mi título estaba a la espera de la firma del ministro nacional, que igualmente ellos habían dialogado con la universidad para permitir rendir exámenes finales, por lo que la institución me dejó rendirlo otorgándome un alta provisoria”.

Agregó que “en febrero del 2022, me comunico nuevamente con la Secretaría de Títulos, donde me informan que la situación era la misma. Ante esta respuesta, yo le pregunto desde cuándo el CET N° 3 emite el título de esta forma, y me contestan que desde el 2019 el título se emite de esta forma»

Hoy la situación no se resolvió y desde la administración de la universidad le otorgaron un plazo a Rojas para presentar la documentación correspondiente que vence el próximo 30 de abril.

«De no conseguir la validez para esa fecha, seré automáticamente dado de baja como alumno perdiendo todo el progreso académico hasta el momento, teniendo primer año aprobado, y cursando ya 2° año y perdiendo todo el dinero invertido en mi educación universitaria», concluyó.