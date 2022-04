Tras la violenta reacción, el intendente recuperó la libertad

Se concretó esta mañana en Cipolletti, la audiencia de formulación de cargos al intendente de Godoy, Luis Ivancich, tras la detención por haber destruido con una barreta de hierro los vidrios de un colectivo. La fiscal Annabella Camporesi explicó que “el hecho ocurrió este sábado, alrededor de las 10 de la mañana, en Cipolletti, sobre la Ruta Nacional 22 y acceso a La Criollita. Ivancich conducía un camión Mercedes Benz y descendió del vehículo con una barreta de hierro de 62 cm. Es ahí cuando se acercó al colectivo de la Empresa Flecha Bus y luego de recriminarle al chofer una mala maniobra de tránsito, con la barreta rompió el vidrio del lado del conductor y le provocó traumatismo ocular que debió ser derivado a un centro asistencial”.

La evidencia que presentó la fiscalía es el relato de la víctima, la denuncia penal. El acta de procedimiento y detención de Ivancich por parte del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti. Pero, además, se cuenta con el testimonio del chofer acompañante, que fue testigo presencial de lo que ocurrió. Y hay otros testimonios de pasajeros del colectivo. Se suma a lo anterior los trabajos realizados por el Gabinete de Criminalística.

El intendente prefirió no declarar en la audiencia. Sin embargo, los abogados defensores dejaron en claro que los hechos no fueron como los relató la fiscal y que presentarán las pruebas en la investigación.

La fiscal Camporesi señaló que Ivancich no tiene antecedentes y al ser un hombre conocido no hay riesgo de fuga, por eso no es necesario que continúe detenido y pidió la liberación. Además, solicitó una prohibición de contacto del imputado respecto de la víctima que además reside en otra provincia.

La jueza de garantías, por su parte, tuvo por formulados los cargos en los términos expuestos por el Ministerio Público Fiscal y dictó las medidas cautelares..