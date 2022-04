El loco del rifle, los pumas y la niñita rescatada

La que termina fue una semana con visitas nacionales. Estuvieron el presidente Alberto Fernández y la ex gobernadora María Eugenia Vidal. También fue una semana de anuncios trascendentes, como el de los vuelos directos entre San Martín de los Andes y San Pablo (Brasil), a partir de julio. Pero al mismo tiempo hubo otros temas que concentraron la atención; entre ellos el del neuquino que fue sorprendido en La Plata con un rifle que, según dijo, portaba para matar a Cristina Fernández de Kirchner. También generó marcado interés el encuentro cercano de un turista con dos pumas, en la zona de Aluminé. Y volvió a conmover el caso de la chiquita que era maltratada por su padre en el Parque Central y que, ahora, va rumbo a la adopción definitiva. Pero eso no es todo, sino que hubo mucho más. Veamos.

El enemigo de CFK

¿Hasta dónde puede llevar el odio irracional? A este lo llevó hasta La Plata y se supone que allá debe seguir hasta que se resuelvan algunas cuestiones judiciales, porque también lo llevó a una celda. El sujeto dijo a los gritos que salió de Neuquén con la intención de ir “a matar a Cristina”. Lo que se sabe es que en 27 y 44 de esa ciudad, una mujer le reprochó que el niño que lo acompañaba en la Fiorino se asomaba por la ventanilla. Entones este le apuntó con un rifle, la mujer lo denunció y lo atraparon en pleno centro de la capital bonaerense: 7 y 48. Estaba vestido a lo Rambo y no sólo llevaba municiones y armas de puño, sino también a su hijo. “Vengo hace tres días manejando desde Neuquén y voy a matar a Cristina y a otros políticos”, gritaba en el mediodía platense.

¡Grandecitos, los gatos!

Un turista llegado desde la provincia de Buenos Aires tuvo un privilegio que a pocos se les da. Dos portentosos pumas se le acercaron, pasaron muy cerca de él y pudo filmarlos; es más, pudo registrar cómo uno de los felinos se subía al poste para sortear el alambrado. El hombre mantuvo la calma o quedó paralizado, vaya a saberse; lo que sí se sabe es que hizo lo correcto, ya que en estos casos se recomienda no correr, para no incentivar el instinto cazador. Afortunadamente, los gatitos eran mansos o no se interesaron en él, más allá de la asombrosa aproximación que ensayaron. Esto ocurrió a plena luz del día, en un camino rural entre Aluminé y Ruca Choroy, y el video (primicia de Mejor Informado) estuvo literalmente en todos lados.

Depravado con uniforme

Esteban Prieto es un ex policía depravado que incurrió en el aberrante delito de secuestro y abuso sexual contra una nena de cinco años, y que merece la mayor condena posible. Ni bien se conoció el caso, el Gobierno neuquino actuó en forma ágil y expulsó de la fuerza a este delincuente, que -según dicen haber constatado los investigadores- perpetró su atroz ataque en la localidad de Chos Malal.

Ahora está preso, acusado de “abuso sexual gravemente ultrajante en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad doblemente calificado por la edad de la víctima y por ser el acusado un funcionario policial”. Pero las preguntas son las de siempre ¿Cómo un sujeto así puede ingresar a la Policía? ¿Qué parámetros se usan en los test psicológicos antes de entregarle un arma a una persona? En fin, lo de siempre.

Del maltrato a la adopción

Cuando Mejor Informado publicó por primera vez el caso, la sociedad neuquina se vio conmovida y en verdad no era para menos: un joven con evidentes trastornos maltrataba a su hijita -que ahora tiene dos años- en un tormento que se repetía, para llenar de estupor a quienes circulaban por el Parque Central de la ciudad capital.

Hubo cuatro publicaciones, actuó la Justicia, la puso al cuidado de una familia solidaria y ahora va camino a la adopción definitiva, mientras su padre recibe tratamiento. La historia es muy triste: su madre falleció en marzo de 2020 debido a una sobredosis y la bebita quedó con su padre, un joven que ahora está bajo tratamiento psicológico, internado en una clínica de rehabilitación, y que la visita bajo la atenta mirada de un asistente social.

¿Tan difícil es ubicarlos?

Ubicada en el Oeste de la ciudad de Neuquén, la Escuela Provincial Técnica (EPET) N°5 se vio obligada a suspender las clases debido a una seguidilla de cobardes amenazas de muerte a un grupo de estudiantes y profesoras. “Voy avisando que mañana no vayan a la escuela, yo y unos compas vamos a re cagar a tiros a todos”, dijo en uno de sus mensajes un delincuente que se oculta en el anonimato. La pregunta: ¿Es tan difícil ubicarlo? Hace ya tres o cuatro años sucedió algo similar en La Plata; entonces se abrió una investigación y se dio con uno de los teléfonos de los que provenían las amenazas de bomba. Se identificó así a un alumno de esa secundaria que, por ser mayor de edad, terminó procesado.

Más irresponsables, imposible

Sabido es que abundan los sucios que arrojan sus residuos en sitios no habilitados para tal fin y contribuyen a la formación de basurales clandestinos, con todos los riesgos que eso implica. Pero lo que sucedió en Plottier es un caso de desidia extrema, ya que arrojaron una importante cantidad de inyectables (de insulina) y fármacos en la vía pública; para ser precisos, en calle Ayuntún Hue 3801 del barrio Río Limay, a la vera del canal de riego.

Rápidamente, una cuadrilla de operarios municipales los retiró del lugar. Pero la cosa no debería terminar ahí; por el contrario, es preciso dar con quien cometió esa infracción para evitar que el desprecio por los demás vuelva a manifestarse en forma impune

¡Estos sí que son ratas!

¿Qué más pueden llevarse? Y la respuesta apareció en el Parque Norte de la ciudad de Neuquén, donde unos malandras de poca monta (a los que suele llamarse rateros o simplemente ratas) se llevaron los cables del sistema de alumbrado público. En realidad, se llevaron sus componentes metálicos y dejaron tirados los plásticos que los cubrían. El paseo es uno de los más bellos y concurridos de la capital (en especial por los que van a trotar o a caminar) y estas ratas lo dejaron literalmente a oscuras. Los lectores los condenaron con sus comentarios en las redes, pero se espera que también reciban una condena judicial. Aunque claro, para eso hay que atraparlos, cosa que hasta donde se sabe no sucedió.