Don Felipe, los chinos y los docentes iracundos

Se va otra semana buena para Autobuses Neuquén, que recibió más subsidios, y mala para los pasajeros que volvieron a quedar varias horas a pata, esta vez por un paro de los choferes. Una semana en la que, además, la región se vio azotada por los vientos. Y una semana en la que también se conocieron noticias que estuvieron, como se dice, “en boca de todos”; acaso la “preocupación” de autoridades militares de EEUU, por la estación china en Neuquén; el proyecto para que el gasoducto no se llame Néstor Kirchner, sino Don Felipe Sapag; y el brutal acto de discriminación contra un niño, en una escuela neuquina. Por supuesto, hay más. Veamos…

Los chinos inquietan a EEUU

Mejor Informado ya había publicado las consideraciones de analistas y expertos, sobre las potenciales utilidades de la base espacial china en un hipotético escenario de guerra. El hecho de que está ubicada en el interior neuquino despertó el inmediato interés de un grupo de diputados provinciales, que salió a pedir informes. Y ahora quien se refirió al tema fue la jefa del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, general Laura Richardson.

“Son instalaciones de un gobierno autoritario, que no deja que los argentinos accedan a ellas, excepto si van de visita ¿En qué andan? Ellos no tienen las mismas preocupaciones que nosotros en términos de libertad y de un hemisferio occidental libre, seguro y próspero; me preocupa y está manejado por una empresa del Estado y del Ejército Popular de China ¿Para qué están usando eso?”, planteó la militar, de visita en la Argentina.

¿Néstor Kirchner o Felipe Sapag?

La pregunta generó múltiples reacciones y comentarios en las redes. Sucede que el bloque de diputados provinciales del MPN consideró que el gasoducto que se construirá en Vaca Muerta no debería llamarse Néstor Kirchner (como pretende el gobierno nacional), sino Don Felipe Sapag. Los legisladores presentaron un proyecto para que la Legislatura le trasmita esa inquietud a la Rosada. Y no sólo lo hicieron con el apoyo de bancadas aliadas, sino además en duros términos.

Dijeron que Nación quiere sacar rédito de la obra, cuando es responsable de tener que pagar, este año, cerca de 13 mil millones de dólares para importar energía,por no haber concretado con anterioridad la licitación del gasoducto. Y si bien le reconocieron méritos al ex presidente Kirchner, recordaron que “apoyó la privatización de YPF en los años 90”.

Pereyra contra Vaca Muerta

La llegada de dirigentes nacionales a la provincia de Neuquén y el hecho de que abordan como tema central Vaca Muerta, inspiró a la ex vicegobernadora Ana Pechen quien les pasó factura a quienes no apoyaron el acuerdo YPF Chevron, que se votó en la Legislatura neuquina (en 2013) y que marcó el inicio de la era de los hidrocarburos no convencionales que hoy baten récord tras récord de petróleo y gas.

“¿Quiénes fueron los legisladores que aprobaron esa ley? La Legislatura de Neuquén aprobó con 25 votos afirmativos y 2 negativos”, dijo Pechen y recordó que “la ley contó con el respaldo de la mayoría de los diputados del Movimiento Popular Neuquino (MPN) y de fuerzas afines al kirchnerismo como Frente Grande-Nuevo Encuentro y los que respondían al dirigente de Cutral-Co Ramón Rioseco. Votaron en contra un diputado de Nuevo Compromiso Neuquino cercano al Intendente de Neuquén Capital (Horacio Quiroga), y un hombre del MPN que respondía a las indicaciones del sindicato petrolero conducido por Guillermo Pereyra. Los 7 diputados que se retiraron pertenecían al ARI, Libres del Sur, Frente de Izquierda, UNE-ATE y radicales”, rememoró Pechen. El diputado a las órdenes de Pereyra era Daniel Andersch.

Tema de hoy: la violencia

La dirigencia del gremio de los docentes neuquinos (ATEN) se vio inmersa en un papelón, que protagonizó en medio de una situación angustiante: la audiencia judicial por la explosión en una escuela de Aguada San Roque. La conducción provincial, que comanda Marcelo Guagliardo, viajó a Cutral Co donde se desarrolló dicha audiencia; y también lo hizo la dirigencia capitalina, que conducen las ex diputadas de Izquierda, Angélica Lagunas y Patricia Jure.

Los sectores están enfrentados y, según dijeron desde ATEN provincia, un sujeto identificado con la agrupación Multicolor (afín a la conducción capitalina) intentó agredir a Guagliardo con una piedra. Lo frenaron, pero no pudieron evitar la agresión al sonidista al que -aseguran- golpearon en la cabeza y le rompieron equipos. Lisa y llanamente una vergüenza.

Brutal discriminación a un niño

Un pequeño de 6 años, hijo de una familia de origen musulmán, sufrió un horrendo acto de discriminación en una escuela neuquina. Así lo contó su madre, Romina Yeyen, en la AM550: “Cuando termina la jornada, lo voy a retirar y vamos a casa; ahí me doy cuenta que en su guardapolvo tenía escrito su nombre y además en la parte superior izquierda estaba escrita la palabra terrorista”. Dicen que quien cayó en semejante barbarie y le escribió ese agravio fue una acompañante terapéutica, que no sólo merece el despido inmediato, sino también el inicio de una casusa por discriminación que deberá terminar en condena ¡Con los chicos, no!