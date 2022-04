Igual que Pichetto, Carreras contra el Wallmapu

El ex kirchnerista devenido en macrista, Miguel Ángel Pichetto salió fuerte en las redes sociales en contra de la reivindicación de Wallmapu que hizo la ministra del Interior chilena Izkia Siches, para referirse a la zona de la Araucanía, utilizando el término mapuche para señalar el territorio ancestral que se extiende por la Patagonia norte a ambos lados de la cordillera el sur de Buenos Aires, La Pampa, San Luis y Mendoza.

El exsenador rionegrino y actual integrante de la Auditoría General de la Nación, fue duro contra la administración de Gabriel Boric que estaría "legitimando" una "pretensión secesionista". Y se quejó: "se trata de reconocer a gran parte del territorio argentino y chileno, como una nación pseudo-mapuche independiente".

¿Qué significa #Wallmapu? uD83EuDD28



uD83CuDDE8uD83CuDDF1 A través de sus funcionarios y sus canales oficiales, el gobierno chileno amenaza la soberanía argentina. Mientras tanto, nuestras autoridades no hacen ni dicen NADA. pic.twitter.com/gJ2xHDQkHI — Consenso Patagonia (@ConsensoPata) March 25, 2022

En el mismo sentido que Pichetto, la gobernadora de Río Negro Arabela Carreras criticó a la funcionaría y calificó como "declaraciones desafortunadas del vecino país de Chile, que nos hacen reflexionar sobre las malas y equivocadas interpretaciones que tienen sobre la Patagonia”.

La Patagonia es parte de la Argentina y nosotros estamos reivindicando nuestro país, nuestra identidad nacional y también la integridad de nuestro territorio

"La Patagonia es parte de la Argentina y nosotros estamos reivindicando nuestro país, nuestra identidad nacional y también la integridad de nuestro territorio", expresó la mandataria.

La funcionaria chilena utilizó el término de Wallmapu al referirse a la región de la Araucanía y lo aclaró "para nada está en mi intención inmiscuirme en el territorio de nuestros hermanos trasandinos. Quiero ser muy clara, el término está enfocado en nuestro territorio nacional".

También expresó que "si he producido malestar a nivel nacional o a nivel trasandino, pido todas las excusas correspondientes. Espero que esto no se siga profundizando ni utilizando con fines que no son los nacionales".