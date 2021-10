Pichetto duro contra los "pseudo mapuches"

Ante la creciente ola de atentados y toma de tierras por parte de comunidades mapuches que reclaman derechos ancestrales, el ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri y actual Auditor General de la Nación, Miguel Angel Pichetto denunció connivencia por parte del gobierno nacional y acusó a quienes lleva adelante las usurpaciones como "pseudo mapuches".

El viernes pasado durante una gira de campaña por La Pampa, el ex dirigente del PJ rionegrino relacionó al gobierno nacional con las tomas de tierras y acusó de "no puede haber pseudo mapuches tomando territorios y parques nacionales en Bariloche, Esquel y toda la zona de El Bolsón” e instó a “mirar las noticias mucho más allá del AMBA porque lo único que interesa es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires y en la Capital, cuando en la Patagonia están ocurriendo hechos de gravedad extraordinarios”.

Para Pichetto son hechos de gravedad que afectan “la soberanía nacional, con que esta gente quiere un territorio propio dentro de la Patagonia” y que "hay que abrir los ojos porque esto está convalidado por este Gobierno, con el Inadi, estos organismos de todes y todos, de todo este modelo. Está todo convalidado”.

"No son mis enemigos, son enemigos de la Patria y del país, no reconocen la bandera, no reconocen el himno, no te reconocen la autoridad del Presidente, ni de la vice, no reconocen la autoridad de la gobernadora, le tiran piedras. Ya están en la periferia de Vaca Muerta algunos que reivindican origen mapuche y se apoderan de tierras", aseguró el ex jefe de la bancada peronista durante 17 años en la Cámara Alta, que incluyó la presidencia de Néstor Kirchner y los dos mandatos de Cristina Fernández.

Y continuó: "No cantan el himno, ni reconocen la bandera, quieren un estado autónomo, y ahí andan los montoneros viejos y los nuevos, está (Roberto) Cirilo Perdía al frente del tema ese, asesora a los mapuches, Cirilo Perdía", expresó en una entrevista con Radio con Vos.

El viernes en La Pampa, Pichetto se refirió a las declaraciones del ministro de Medioambiente Juan Cabandié: "Fue a Bariloche hace dos días y dijo que hay que encontrar un camino de cogobierno de los parques nacionales con la comunidad mapuche, es extraordinario, increíble”. Y también acusó al procurador del Tesoro, Carlos Zannini, que “desistió de la acción de reclamo sobre parques nacionales ocupados de manera violenta por esta gente”.

En la última semana creció la tensión en la zona cordillerana, tras el desalojo de una comunidad mapuche que se había instalado en un campo en la zona de Cuesta del Ternero, del otro lado del cerro Piltriquitrón en El Bolsón. Durante el fin de semana se produjo un atentado en la nueva sede de turismo de la localidad y anoche ataron al cuidador del campamento de Vialidad Rionegrina en el cerro Catedral y luego provocaron un incendio, en ambos lugares dejaron consignas relacionadas a la disputa de tierras y el conflicto Mapuche.