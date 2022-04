Gritos que gritan en la Institución que te cuida en Neuquén

"Siendo yo agente, un sargento ayudante me manoseo y me quiso besar y obligar a tener relaciones con él en un adicional yo y estando el de servicio, éramos de la misma unidad. Lo amenacé que lo iba a cagar un tiro y salí del tráiler hasta lograr que se fuera. No denuncié por miedo a las represalias laborales que sufrían las mujeres que habían denunciado alguna vez. También un cabo me llevó a un descampado y me pidió "que le chupe la pija" se empezó a desabrochar la ropa, me baje de la camioneta lo amenacé q lo iba a golpear y me dejó en la mitad de la chacra moño azul sola. Tuve que volver caminando, ningún compañero me preguntó el xq de esa medida, dejarme sola de servicio me tomó 1:20 llegar a la unidad nuevamente. Luego un día me insultó a los gritos diciéndome que solo le chupaba la pija a los oficiales y mis compañeros en vez de defenderme todos se fueron afuera, nuevamente le dije que lo iba a golpear si me faltaba de nuevo el respeto y salí de la unidad llorando. Nadie me acompañó o me preguntó si estaba bien. Me volví fuerte y agresiva, la boca sucia y mi uniforme es dos tallas mayor al mío. Así que ya no llamo la atención y no sufrí más acosos", en este relato se describe el acto de acoso del cual fueron víctimas varias mujeres neuquinas que son policías.

El abuso de poder con el pasar de los años, lejos de extinguirse se incrementa en demasía dentro de las instituciones donde deberían cuidar no solo a la ciudadanía, sino también a su camarada. Situaciones de todo tipo de violencias la sufren, la padecen, la sienten y la "gritan" muchas policías de la provincia de Neuquén. Son ultrajadas, amenazadas, acosadas y abusadas sistemáticamente.

Un grupo de profesionales neuquinos (hombres y mujeres) de diferentes áreas de la psicología, hace tiempo se involucraron profesional y personalmente para ayudar a las víctimas de este abuso de poder. En un informe ejecutivo llevaron a cabo un estudio básico sobre el clima laboral del Personal Policial de la Provincia de Neuquén. Allí quedó explícita una realidad que ya no se puede ocultar más.

"Lo más alarmante es que en el relato las mujeres a parte de situaciones de acoso, describen situaciones de abuso sexual y acciones que constituyen delitos penales graves, acciones que no pueden siquiera contemplarse cómo fue que las mujeres no pudieron sentir que la institución les brindaba el espacio y la seguridad para poder realizar las denuncias pertinentes. Se visibiliza una clara relación entre el abuso de poder por ostentación de género y jerarquía, y el desgaste emocional, físico y psicológico que provoca en las víctimas".

Alejandra Ortiz, Elizabeth Artiles Cunietti, Jorge Ancafil, Azucena Olmos, Pablo Lumerman y Santiago Nabaes; fueron los profesionales que llevaron a cabo las entrevistas a los y las oficiales de la policía.

"Es en este tiempo particular que nació y se concretó un proyecto de investigación sobre “Bienestar laboral del personal policial” en Neuquén. El contenido este estudio es claro y contundente. Refleja la devolución de 247 efectivos en actividad y retirados de la fuerza policial provincial ante distintas preguntas relacionadas con su situación laboral. El cuestionario se organizó con el apoyo técnico del Lic. Santiago Nabaes y conto con la colaboración de los distintos miembros del grupo que pertenecen a la fuerza policial para distribuirlo en las distintas redes de contacto. Sus resultados son contundentes ya que manifiestan un patrón recurrente de abuso institucional de arriba hacia abajo y entre compañeros, la ausencia de mecanismo de protección de derechos humanos y de reclamación ante situaciones de abuso o conflicto. Por la fuerza de sus testimonios da cuenta de la densidad de los temas y problemáticas reveladas, que interpela a decisores políticos y a la sociedad en su conjunto", con estas palabras comienzan a relatar el amplio informe que cuenta con unas 16 hojas, donde detallan puntualmente las vivencias y atrocidades que sufren puntualmente las mujeres de la fuerza. Los testimonios son crudos, duros y directos.

En el informe en uno de los fragmentos detallan en un cuadro la cantidad de mujeres de las mujeres que fueron encuestadas y que habían han sufrido acoso sexual durante su carrera laboral, el resultado es alarmante: el 59% dijo que SI, contra el 41% que dijo que NO.

Gritos de mujeres que sufren en silencio, invisibles a las violencias. Gritos que gritan en la Institución que te cuida en Neuquén. Testimonios realizados por:



Lic Angélica riquelme

Lic Azucena olmo

Lic Alejandra Ortiz

Ruth Zurbriggen, del colectivo La Revuelta

Caso 1

Hola, soy mujer nací en el interior de la provincia de Neuquén, soy madre de 3 hijos. Trabajo en policía, oficial de policía estuve en pareja con el padre de mis hijos q es policía y me separe. Conocí a otra persona también policía, hicimos pareja, me fue mal, me separe…. Mis ex parejas se cruzaron y se agredieron físicamente, me sancionaron a mí. Para los jefes de policía soy la culpable de sus conductas violentas, “yo la culpable de sus conductas violentas”…. Los castigos son los siguientes; me dieron días de arresto porque ellos se agredieron no ascendí, ni ascenderé por años. Me suspendieron laboralmente. Me descontaron cien mil pesos de mis sueldos y estuve suspendida laboralmente. Me dieron un pase lejos de mis hijos, me trasladaron. Me alejaron de mis afectos, familia y de mi casa. Uno de mis ex parejas, es policía y me denuncio, por ello; Me llevan a plenario por ser responsable de la violencia (¿¿¿???) ( el 148 lo sabe, llame y les conté). Me van a descontar más dinero del q ya me han descontado. No creceré laboralmente, por muchos años. me sacaron el arma, no puedo hacer adicionales. Estoy alquilando en Neuquén, lejos de mis hijos y familia. Me van a poner en el banco de acusada para sancionarme nuevamente (negociamos para q no me sigan humillando). Está en riesgo mi trabajo. Por acumular sanciones. Por las conductas de mis ex parejas estoy por perder mi trabajo, estoy con deudas, me siento triste. Mis dolores a causa de las violencias están en silencio y lo transito en soledad, me siento invisible, pero necesito mi trabajo porque con el dinero q gano vivo. Estoy cansada y con miedo. Gracias por leerme.

Caso 2

Hola soy de Neuquén Capital oficial de Policía y madre de 3 niños. Fui acosada sexualmente en mi lugar de trabajo. Me insultaron, humillaron y alcance a gravar los insultos q me decía el Comisario acosador. El violento me decía; “que yo daba asco, que mi marido se avergonzaba de mi”. Denuncie al maltratador, fui a la psicóloga, se me cayeron las pestañas, gaste dinero en abogado y desestimaron la grabación donde se escucha al comisario humillándome, diciéndome cosas dolorosas. “Hice todo lo q legalmente ampara a la mujer”, pedí ayuda y no logre justicia, termine cansada y con deudas… Al comisario acosador lo Ascendieron a mi NO… El hizo y hace carrera laboral, yo NO…. Hoy indagada parte de la persecución. 25/12/2020. Gaste plata en Psicólogas, abogados, fotocopias, fui a la justicia, no dormía bien y termine sin justicia y más pobre, estoy con deudas no ascendí, no responden mis recursos, estoy desesperanzada. Y como siempre la mujer policía está relativamente sola, son pocas a las que les importamos. La mayoría nos desprecia, nos ven represoras.

Caso 3

Hola, soy agente de policía soltera. Me separe de mis parejas anteriores, ambos policías. Estoy transitando las injusticias y no hay derechos. No hay ley q nos ayude, no quiero contar más porque no quiero sentir la furia de los jefes. NO quiero perder mi trabajo, no quiero q me persigan por contar mis tristezas. Cuando comento las injusticias me dicen; ¿“para que entraras a la cana”?. Respondo; entre para servir, para tener sueldo y comprarme el alimento de cada día.

Caso 4

Hola soy policía, debí negociar un plenario, porque me llevaban a juicio por falso testimonio. Por denunciar que me sentía violentada y acosada. Me hacían causas reiteradas, me preguntaban cosas personales. Me sancionaron por no recordar el nombre de un efectivo, por evitar que le peguen a una persona con discapacidad. Me sancionaron por indecorosa, llevo muchos años de persecución, desde que “NO acepte en la escuela de Agente ser ABUSADA estoy marcada”... El jefe me llamaba por teléfono reiteradas veces, me hostigaba en cada llamada. Me grabo y las edito como él quiso para perjudicarme y me volvieron a sancionar por indecorosa. Acumule muchas sanciones por no permitir que me abusen y no dejar que agredan a una mujer. Para conservar mi trabajo admitir que no es verdad el acoso, de lo contrario me expondrán a revictimizarme nuevamente. M llevan a plenario para desestabilizarme emocionalmente, a revivir lo sufrido. (Está en riesgo mi trabajo) Opto por ser sumisa con los jefes para no volver a revivir lo sufrido, concedí que me den días de suspensión de empleo, me descuentan dinero y nunca más ascenderé, seré una futura jubilada indigente y desempleada, con la esperanza de NO perder mi trabajo si se apiadan.

Caso 5

Hola. Soy cabo de la policía de Neuquén capital. No voy ascender por varios años, me jubilo como pobre. Mi hijo nació enfermo y eso es un estorbo para los jefes. Tuve complicaciones en el embarazo y también es un estorbo, estamos en desventaja. El padre de mis hijos es policía, pero con él si tienen consideración. A él no le cuestionan los problemas de la vida, a él si lo acompañan. Las mujeres en la policía no somos creíbles, para los jefes somos vagas, pijonas, histéricas, ligeras, gauchitas etc… Esto no lo cambiara nadie, estoy resignada, no quiero reclamar nada, la enfermedad de mi hijo me lleva mucho tiempo…

Caso 6

Soy mujer fui niña y una joven en busca de trabajo. Hoy una mujer que trabaja en policía. No creo en las políticas que hablan de los derechos. Pedir derechos es ser quejosa, jodida y complicada. Hasta las mujeres se ponen en líneas con los pensamientos de los jefes, en ponernos el cartel de jodida. Muchas mujeres acuerdan con los jefes para poder ascender, te dicen; ¿“Para que entraste a la policía”? vos sabes que el régimen es así”… Y tienen razón, esto es así, y lo será siempre. Lo que no sabíamos cuando entramos es que las injusticia duelen, no tener derechos es un golpe para nuestra integridad. Nosotras somos como una cosa trabajando. chau….

Caso 7

Hola, todas sabemos que la policía tiene sus normas internas. Pero no sabíamos lo que duelen esas normas. No lo sabes hasta que esas normas, te la aplican en tu vida para que desbordes en problemas. Las anoticio del rumoreo que afirman los JEFES; “La flamante mujer MINISTRA, no se meterá en los reglamentos internos de policía, no va a intervenir en dramas internos, no se va a meter”. Anotíciense y dejen de ponen en riesgo su pega, la pega laboral. Por todo esto; es recomendable un marido de la familia policial, así no te sentirás sola. Un buen amante alivia el dolor y las injusticias, no hay otra manera. Hay feministas que dicen; ¿Para qué ingresaste a la policía? Es la misma pregunta que se le puede hacer a la mujer golpeada, ¿para que te casaste con el que te pega? saludos.

Caso 8

Hola soy cabo de la policía de Nqn. Me sancionaron por ingresar a una oficina, cuando entre no me escucharon pedir permiso. Estas son las formas que hay para perjudicarte. Y siguen hasta que te hacen pedazos, lo hacen para que no puedas ascender; se que no hay forma de cambiar las injustas de la familia policial, esto se confunde con disciplina. Acá dentro terminas siendo una mujer miserable, mientras afuera hacen fiestas por los derechos humanos las perspectivas y las mujeres. Les mando a todas saludos anticipado para el 25 de noviembre.

Caso 9

Hola, prefiero no decir mi jerarquía. Salimos en tv con una compañera porque un comisario nos acosaba sexualmente. Lloramos en televisión, mi colega se fue de policía, fue difícil que los masculinos nos salgan de testigos, no fue difícil, fue imposible. Cuestionaban a mi compa por usar fajinas ajustadas, no quiero entrar en detalles dolorosos. Y no ascendimos por muchos años, mi compa se fue, al abusador lo guardaron un tiempo, hasta que le dieron el retiro con el sueldo de jefe. Hoy tiene un buen sueldo y obra social.

Caso 10

Hola soy policía y mama soltera. No asciendo porque cuando nació mi chiquito, yo tuve enfermedades por el parto, se me abrió la cesaría y me dio diabetes gestacional. ¿Imagínense que voy ascender? y creo que esto no va a cambiar nunca. ¿Me lo preguntan? se lo contesto. Por lo que escucho, hace 15 años atrás todo era peor, era como un infierno. Hoy se apago el fuego, tal vez VENGA el año de la tierra fértil, tal vez nos toque ver un lindo paisaje y clima laboral, pese a la furia de los jefes, sus complicidades y la pandemia que los enaltecen. Saludos.

Caso 11

Hola, soy policía, me han pasado cosas que me hicieron mal, no tengo muchas ganas de contarlas, no quiero que me identifiquen y me dejen sin trabajo, los jefes son vengativos y se ponen rabiosos. Te castigan si decís algo que los deje en evidencia. Te maltratan y nunca vas a conseguir testigos. Nadie declara contra un JEFE. Esta jefatura es igual a la que se fue, a la de Tissier y a la de muchos. Hay mujeres que le ponían ficha a esta jefatura, y hoy están con las esperanzas hechas trizas, el feminismo se termina cuando sos policía, nos ven como represoras.

Caso 12

Soy Policía; y del interior de Neuquén. Hoy estoy trabajando en Neuquén capital, trabaje en una comisaría del centro, allí conocí a un oficial principal, fue mi pareja y al tiempo no quise tener más nada con él, me entere que era casado, este me amenazaba que me dejaría sin trabajo si no estábamos juntos. Me decía que él, me podía empapelar (hacerme muchas causas para sancionarme) y lo hizo, me sancionaban por cualquier cosa, informe la situación por escrito, la estoy pasando mal, muy mal. Primero lo archivaron, después lo activaron, hoy estoy pagando las consecuencias. (Este Oficial principal me decía que mi tía tenía un prostíbulo, era verdad, pero hace mucho tiempo). Yo con esto no tenía relación alguna, era chica y mi tía era la dueña del prostíbulo, NO Yo. Mi ex pareja usaba esto para obligarme a estar con él, me extorsionaba porque mi tía tuvo el prostíbulo años atrás. Me decía que yo estaba en comisión a prueba, y que él me podía hacer echar de la policía. No quiero perder mi trabajo, no quiero poner mi nombre, que SI se entere el mundo lo que vivimos, pero no den mi nombre, por favor. Hay varias Poli, que la parca la busca y las tiene ahí, arrinconadas a punto de dejarlas sin laburo.

Caso 13

Tuvo que ir mi papá a la jefatura de policía y pidió hablar con el jefe de policía, este no lo atendió. Mi papá tuvo que salir en el diario, esto ayudo para que no siga la persecución. Mi papá es ex policía retirado, conoce como es la cultura policial, somos de la familia policial, pero igual sentí la crueldad de los jefes. Mi papá detuvo ese trago amargo que yo empezaba a vivir, por suerte él supo cuidarme. Detuvo la topadora policial por suerte no me molieron, me salvo mi papá. Una vez me llamo otra mujer policía y me pregunto ¿Qué hacen las que no tienen papá policía, o papá retirados de la policía? ¿Qué hacemos las que no tenemos pareja policías? Le dije; No sé, la verdad no sé, Yo NO soy feminista soy policía, amo esta profesión, hoy estoy bien, sé que no volverán a molestarme.

Caso 14

Yo contare la historia de la amiga de mi mejor amiga; ella trabajaba en la penitenciaría de Nqn, en la mesa de los juzgados. Estuvo casada con un policía y se separaron, ella era linda, no tenia suerte con las parejas. Sus parejas siempre fueron policías y fracaso con todos. Cuando DIJO NO, que no quería tener nada afectivo y sexual, sus compañeros de trabajo la llevaron engañada a las bardas camino a centenario y la violaron. Ella los denunció penalmente; en la fuerza justificaban a los violadores, afirmaban que ella era provocativa, que usaba fajinas apretadas, que se teñía el pelo de blanco, se pintaba la boca de rojo y usaba uñas largas. La camisa era muy apretada para los pechos que tenia. Ella paso a ser mala y mentirosa por denunciar, mala porque les cago la vida a los que denunció, les arruino la vida y las familias. (Esto lo afirmaban varones y mujeres) Muchas de esas mujeres hoy son jefas y con jerarquías muy altas. Los violadores eran más de uno, no puedo dar muchos detalles. El abogado mediático de los violadores pertenecía a la policía. Justificaba la violación poniendo la responsabilidad en la mujer. ¡“Los violadores fueron condenados”! No tuvieron una pena de muchos años, fueron condenados, estuvieron presos. En aquella época no había grupos de mujeres solidarias, como si hay hoy. Por suerte existe el feminismo. Ella tuvo que afrontar todo el proceso sola, con tratamiento psiquiátrico, pidió el pase a otro ministerio y nunca más pudo ser la misma… De tanta desgracia leída, se puede decir que por la luchas de años, HOY hay mujeres que gritan más fuerte y hay mas solidaridad de varias mujeres. Hace una década y media atrás, en policía los castigos eran POWER. Le pido a Dios, que esto no ponga más vengativo a los jefes y a sus señoras jefas. Si guglean van a encontrar el caso en los diarios.

Caso 15

Hola soy hija de un ex alto jefe de policía, (hoy papi retirado) cuando se retiro de la fuerza policial, tuve una experiencia de acoso sexual, casualmente fue el mismo Comisario que acoso a una compañera que salió en el diario pidiendo ayuda. No pude declarar la verdad, ni declarar a favor de “Ella”, se que entiende y sabe que no se puede declarar en contra de un jefe. Le pedí disculpas, sé que lo entendió. Yo no denuncie a mi acosador jefe, lo maneje internamente porque no quiero que me perjudiquen. Si decís la verdad, o algo en contra de un jefe, olvídate de estar tranquila, se convive con el miedo a quedar sin trabajo, a que te metan presa, te persigan por años y años, no asciendes nunca más, te sacan de tu lugar laboral y son capaces de mandarte lejos de tus familiares. Nunca nadie va a suavizar la furia de los jefes, si te toman de punto te vuelven loca. Y ustedes saben que es así, los jefes si se enojan te vuelven loca, hay compañeras con intento de suicidio, medicadas por depresión, con ataques de pánico, ansiedad, y muchas hasta se venden para pasarla bien. Haces algo que no le guste al jefe y prepárate para el borda loca. Mi papá habló con un jefe que le debía favores, le pidió que me cuide y por ahora estoy tranqui, espero que entiendan mis miedos. Mi viejo me dijo; “vos no te metas si quieres hacer carrera”. Son todas estas cosas las que te hacen cuidarles las espaldas a los jefes. No se puede declarar jamás por jamás en contra de un jefe, yo no quiero sufrir amigas, tampoco quiero que me dejen para el manicomio, así de simple… chau.

Como mencionaron en su conclusión los especialistas en su informe que dejaron a disposición de la redacción de mejorinformado.com:"Gritos de mujeres que trabajan en policía, reflejan realidades en un contexto cruel y sórdido. La humillación es la manera de someter y callar los reclamos de los derechos, son los gritos silenciosos que cunden frente a las injusticias y la desesperación. Ojalá q los gritos en silencio, no traigan historias de cacerías de mujeres y la perdida laboral”. Ellas son mucho más que gritos, ellas son mujeres y muchas, ellas tienen sueños, esperanzas, ilusiones, proyectos, y siguen creyendo en la justicia, pretenden ser felices y libres",

Y agregaron: "Sabemos que décadas atrás, nuestros gritos hubieran sido silenciados brutalmente, tal vez estaríamos desaparecidas, muertas, o violadas. Hoy los miedos son; la perdida laboral, emocional y psicológica. Hay avance!!!! Hace años atrás, algunas hubieran estado desaparecidas, muertas o violadas. Los miedos eran más aterradores. Hoy ellas GRITAN y hay ECO, Hoy hay mujeres que escuchan. Firman los gritos, no las busquen... Año 2020. Las mujeres que tienen abortos los certificados son usadas como causales de baja, las que se toman los días de duelo por muertes de familiares, las que denuncian violencia son llevadas a plenarios. Las que no se dejan abusar les arman expedientes, como ellos saben".