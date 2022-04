“Andá a lavar los platos”, y ella le vació el container de basura en el capot

Una violenta discusión se produjo entre dos automovilistas en la capital neuquina, en la tarde de este martes y a la vista de todos. Un hombre agredió con insultos a una joven mientras ambos circulaban por la Avenida Argentina. El conflicto comenzó por la "velocidad" con la que ella venía manejando.

Todo sucedió pasadas las 17 horas momento en el cual el sujeto, de unos 45 años a bordo de una camioneta Hilux color negro se dirigía en dirección al centro, delante suyo iba en su Ford Focus una joven junto a su pequeña bebé de un mes y medio, en su respectiva butaca en la parte trasera. Así lo relató ella:

"Estaba yendo a la pediatra de mi hija, iba a la velocidad que corresponde a 40 km/hr. Atrás mío venía un señor bastante apurado se ve y como al lado venía otro vehículo pretendía que me corra para pasar él. Desde mi espejo retrovisor observaba su cara transformada e insultándome. No tenía ningún pañuelo blanco obviamente no era una emergencia", sostuvo Magalí, de 25 años en diálogo con la redacción en mejorinformado.com.

Ella continuó su rumbo pero el hombre seguía detrás de su vehículo, y los insultos no paraban. Hasta que llegaron a la esquina de Dr. Ramón y el semáforo en rojo hizo que detengan su marcha. Allí logró el conductor posicionarse en del lado izquierdo de la madre primeriza, bajó la ventanilla y le arrojó un polémico y poco original insulto.

"Totalmente sacado me gritó -andá a lavar los platos pendej... no sabes manejar-, y yo en silencio escuchaba sus agravios, pero como él gritaba cada vez más fuerte mi beba se asustó y comenzó a llorar desconsoladamente", afirmó la joven.

Fue entonces cuándo Magalí se "sacó", bajó del auto, vio que había un conteiner de basura en la esquina, y no lo dudó. Lo arrimó hasta el auto del hombre y le arrojó toda la basura sobre el capot.

La historia, según relató la mujer, culmina con ella frente a la ventanilla del apurado vecino, vociferando: "mientras yo lavo los platos, vos anda a lavar el auto".